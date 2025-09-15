Псковские профсоюзы принимали участие в наблюдении за выборами

Псковские профсоюзы принимали участие в наблюдении за муниципальными выборами 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов.
Фото: Псковский облсовпроф
Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принимал участие в общественном наблюдении за ходом муниципальных выборов.
«Профсоюзы принимают участие в выборном процессе в качестве наблюдателей. Для нас важно, чтобы все наши члены профсоюзов смогли проголосовать с уверенностью в том, что выборы прозрачны, нет никаких подтасовок и махинаций. Техническая оснащенность и прозрачность выборов стала практически абсолютной, но контроль общественных институтов нужен, в том числе и для повышения доверия избирателей», — прокомментировал Игорь Иванов.