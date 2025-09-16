Общество

«Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность? ВИДЕО

Главные темы, которые сегодня обсудили Александр Савенко, Константин Калиниченко и Максим Костиков:

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 сентября.

Мне все равно.

Продолжение улицы Коммунальной с выходом на дорогу Псков — Родина.

Путепровод на 128-й Стрелковой дивизии и улице Советской Армии.

Продление улицы Кузбасской Дивизии от Юбилейной до Народной.

Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?

Кандидата привлекли к ответственности за вмешательство в работу избирательной комиссии в Гдовском районе

Александр Котов: Выборы – это не шоу

Более 1,6 тысячи сообщений от общественных наблюдателей поступило за дни выборов в Псковской области

Трехдневное голосование и ДЭГ положительно сказались на явке — Александр Котов

«Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов. ВИДЕО

«Дневной дозор»: Предварительные итоги выборов-2025

Михаил Ведерников: Выборы прошли спокойно, прозрачно, легитимно

Руководитель автосалона «Бизнес Град» назвал плюсы пикапов Sollers

ЕДГ-2025: Мороз, парадокс и «36,6 в среднем по больнице»

Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша. ВИДЕО

«Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025. ВИДЕО

«Гайд-парк»: Игорь Сопов о предварительных итогах ЕДГ-2025

Осужденные в Псковской области приняли участие в голосовании на выборах

Игорь Сопов: Барсик — настоящий символ Избирательной комиссии Псковской области

Игорь Сопов: Самовыдвиженцы могут составить достойную конкуренцию партийцам

«Политический забег» в Пскове в 2026 году трансформируют в эстафету

Игорь Сопов: Кампания по довыборам депутата в Пскове получилась яркой

Депутатские мандаты в Псковской области получили представители восьми партий

Игорь Сопов: На месте «партии №1» может оказаться любая, если выстроит работу

На одного кандидата в Псковской области составили административный протокол

Антон Мороз: Победа на довыборах депутата гордумы — партийная

Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36%

Наталья Федорова: В Собрании депутатов Псковского округа будет демократичный состав

Валерий Филимонов: Мы еще не знали соперников, а наш кандидат уже начинал работать

Александр Котов: «Единая Россия» к каждой избирательной кампании относится серьезно

Александр Козловский: Все одномандатники от «Единой России» победили

Дмитрий Шахов проверил соблюдение прав избирателей при выездном голосовании

Псковские профсоюзы принимали участие в наблюдении за выборами

Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области

Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа

На довыборах депутата Псковской городской думы по избирательному округу №3 по предварительным данным победу одержал Антон Мороз

Илья Стрелков: В Псковской области выборы организованы на высшем уровне

Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет

Наталья Федорова об атмосфере и конкурентности выборов

Геннадий Афанасьев: Инцидентов на избирательных участках не было

Алексей Кузьмин: Жители Великолукского округа активно шли голосовать на участки

Дмитрий Быстров: ДЭГ набирает популярность в Островском округе

Сергей Кулаков: Поступавшие в УИКи жалобы признаны необоснованными

Трехдневное голосование на муниципальных выборах закончилось в Псковской области

Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 превысила 35%

Наталья Федорова: На избирательных участках Псковского района царит оживление

Александр Козловский встретился на избирательном участке с бойцом СВО

На муниципальных выборах в Псковской области уже проголосовали свыше 50 тысяч человек

Дмитрий Быстров: От сегодняшнего выбора зависит, как будет развиваться Островский округ

Дмитрий Шахов: В сельской местности особенно важна организация выездного голосования

Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ

В Псковской области явка на выборы к полудню третьего дня приблизилась к 30%

Игорь Сопов: За выборами ведется многоуровневая система наблюдения

Порядка 1100 сообщений от общественных наблюдателей обработали в Псковской области

На участке в Новосокольническом округе проголосовал 96-летний избиратель

Явка на выборы в Псковской области превысила 26%

За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5%

Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений

39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня

Стартовал заключительный день голосования в Псковской области

Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18%

На 65 избирательных участках Псковской области работают детские уголки

Завершился второй день голосования в Псковской области

Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области

Более 300 человек приняли участие в ДЭГ этой ночью в Псковской области

Избирательные участки открылись во второй день голосования в Псковской области

Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться

Явка в первый день голосования в в Псковской области превысила 14%

Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области

Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе

Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10%

Фотофакт: Впервые голосующий Барсик принял участие в выборах в Псковском районе

Себеж, Кунья и Пушкинские Горы лидируют по явке на ДЭГ

Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ

Более восьми тысяч человек уже проголосовали на выборах в Псковской области

Около 30 человек уже посетили Центр общественного наблюдения в Пскове

Омбудсмен проконтролирует ход голосования не менее чем в пяти районах Псковской области

Наталья Федорова: Голосование на выборах — обязанность ответственных граждан

Сделать прививку от гриппа могут псковичи вблизи избирательных участков

Трехдневное голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области