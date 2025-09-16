Псковcкая обл.
Общество

«Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность? ВИДЕО

18.09.2025 17:33|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 сентября.

Главные темы, которые сегодня обсудили Александр Савенко, Константин Калиниченко и Максим Костиков:

  • Выборы: миф или реальность?
  • Взять всё и запретить...
  • 50 оттенков зависимости.  
Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 193 человека
