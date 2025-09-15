Псковcкая обл.
Политика

«Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов. ВИДЕО

16.09.2025 17:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».

С текстовой версией можно ознакомиться по ссылке ниже.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
