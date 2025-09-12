Политика

Порядка 1100 сообщений от общественных наблюдателей обработали в Псковской области

За время голосования на муниципальных выборах в Псковской области от общественных наблюдателей получили и обработали примерно 1100 сообщений, сообщил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в ходе пресс-подхода в Центре общественного наблюдения 14 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Не выявлено ни одного случая серьёзных нарушений.

«Ни одного нарушения общественные наблюдатели за это время (по состоянию на 11:00 14 сентября) не зафиксировали. Мы обработали около 1100 сообщений от всех общественных наблюдателей, которые действуют», - отметил Александр Седунов.

Напомним, сегодня начался заключительный день голосования на муниципальных выборах в Псковской области. Отдать свой голос можно до 20.00.

За ходом голосования следят 253 представителя Общественной палаты Псковской области. Всего в эти дни на участках работает 641 наблюдатель.