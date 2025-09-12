Политика

Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18%

Избирательные участки открылись во второй день голосования в Псковской области

Голосование на муниципальных выборах продолжается в Псковской области в субботу, 13 сентября. В 8.00 свои двери открыли 253 избирательных участка. Сегодня отдать свой голос можно будет до 20.00.

Всего проголосовало - 32 919 человек - 21,22%.

Явка на дистанционное электронное голосование на данный момент 7 017 жителей региона - 75,46%.

Численность избирателей, включенных в списки, составляет 145 841 человек.

Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 15.00 сегодня, 13 сентября, составила 17,75% (без учета ДЭГ). Проголосовали 25 902 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии региона.

