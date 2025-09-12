Политика

За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5%

В период с 20:00 13 сентября до 08:00 14 сентября в дистанционном электронном голосовании принял участие 141 человек, что составляет 1,52%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Всего на текущий момент онлайн проголосовали 7 398 человек, явка на ДЭГ составляет 79,56%.

Напомним, заключительный день голосования на муниципальных выборах в Псковской области стартовал в воскресенье, 14 сентября. В 8.00 свои двери открыли 253 избирательных участка. Отдать свой голос можно будет до 20.00. Общее количество избирателей, которые могут проголосовать на избирательных участках, составляет 145 841 человек.

Помимо этого, голосование проходит онлайн. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали 9 299 жителей региона. Они смогут до 20:00 14 сентября реализовать своё право голоса в любое удобное время суток, находясь в любом регионе России.

Голосование завершится сегодня, 14 сентября, в 20.00.