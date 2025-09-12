Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Открытие ресторана GURAVI
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
Псков летние террасы
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Политика 12.09.2025 16:190 Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ 14.09.2025 10:170 Явка на выборы в Псковской области превысила 26% 14.09.2025 09:210 За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5% 14.09.2025 08:000 Стартовал заключительный день голосования в Псковской области 13.09.2025 20:430 Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений 13.09.2025 20:180 39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня
 
 
 
Самое популярное 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 07.09.2025 22:003 Назван размер пенсии никогда не работавших россиян 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 12:402 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5%

14.09.2025 09:21|ПсковКомментариев: 0

В период с 20:00 13 сентября до 08:00 14 сентября в дистанционном электронном голосовании принял участие 141 человек, что составляет 1,52%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области. 

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Всего на текущий момент онлайн проголосовали 7 398 человек, явка на ДЭГ составляет 79,56%.

Напомним, заключительный день голосования на муниципальных выборах в Псковской области стартовал в воскресенье, 14 сентября. В 8.00 свои двери открыли 253 избирательных участка. Отдать свой голос можно будет до 20.00. Общее количество избирателей, которые могут проголосовать на избирательных участках, составляет 145 841 человек.  

Помимо этого, голосование проходит онлайн. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали 9 299 жителей региона. Они смогут до 20:00 14 сентября реализовать своё право голоса в любое удобное время суток, находясь в любом регионе России.  

 
Голосование завершится сегодня, 14 сентября, в 20.00.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 205 человек
Сюжет: ЕДГ-2025 в Псковской области Явка на выборы в Псковской области превысила 26% За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5% Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений 39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня Стартовал заключительный день голосования в Псковской области Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18% На 65 избирательных участках Псковской области работают детские уголки Завершился второй день голосования в Псковской области Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области Более 300 человек приняли участие в ДЭГ этой ночью в Псковской области Избирательные участки открылись во второй день голосования в Псковской области Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться Явка в первый день голосования в в Псковской области превысила 14% Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10% Фотофакт: Впервые голосующий Барсик принял участие в выборах в Псковском районе Себеж, Кунья и Пушкинские Горы лидируют по явке на ДЭГ Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ Более восьми тысяч человек уже проголосовали на выборах в Псковской области Около 30 человек уже посетили Центр общественного наблюдения в Пскове Омбудсмен проконтролирует ход голосования не менее чем в пяти районах Псковской области Наталья Федорова: Голосование на выборах — обязанность ответственных граждан Сделать прививку от гриппа могут псковичи вблизи избирательных участков Трехдневное голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области
14.09.2025, 10:170 Явка на выборы в Псковской области превысила 26% 14.09.2025, 09:590 При сходе грузовых вагонов в Ленобласти погиб машинист 14.09.2025, 09:510 Версию диверсии со сходом грузовых вагонов в Ленобласти проверяют следователи 14.09.2025, 09:490 ПВО минувшей ночью сбила 80 украинских беспилотников над регионами РФ
14.09.2025, 09:350 Из-за схода грузовых вагонов в Ленобласти изменён маршрут псковских «Ласточек» 14.09.2025, 09:210 За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5% 14.09.2025, 09:070 Режим опасности БПЛА в Псковской области снят 14.09.2025, 09:030 Германия в первом полугодии выпала из первой пятерки поставщиков вина в РФ
14.09.2025, 08:000 Стартовал заключительный день голосования в Псковской области 14.09.2025, 07:580 В связи с беспилотной опасностью введены ограничения в работе аэропорта Пскова 13.09.2025, 22:000 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 13.09.2025, 21:300 Более 160 спортсменов приняли участие в субботнем забеге «5 верст»
13.09.2025, 21:000 «Типично псковский Lo-Fest» прошел в креативном пространстве города 13.09.2025, 20:430 Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений 13.09.2025, 20:300 Депутатов Островского района наградили за многолетний вклад в развитие региона 13.09.2025, 20:180 39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня
13.09.2025, 20:000 Завершился второй день голосования в Псковской области 13.09.2025, 19:400 Создать авторский печной изразец приглашают псковичей во Двор Постникова 13.09.2025, 19:200 Псковская транспортная прокуратура добилась блокировки нескольких сайтов с санкционной продукцией 13.09.2025, 19:000 Более 100 жителей Талабских островов приняли участие в голосовании
13.09.2025, 18:400 Госдума пересмотрит вопрос о нагрузке на школьников, заявил председатель 13.09.2025, 18:200 Пятая карантинная фитосанитарная зона по повилике установлена в Пустошкинском районе 13.09.2025, 18:000 Пьесу «Мариино Стояние» презентовали в Пскове 13.09.2025, 17:400 Мастер спорта по боксу Мухаммад Шехов провел тренировку в ВЛГАФК
13.09.2025, 17:200 Псковская область получила 350 млн рублей на развитие технопарка «Электрополис» 13.09.2025, 17:000 На 65 избирательных участках Псковской области работают детские уголки 13.09.2025, 16:400 Прыгнувшего за борт теплохода мужчину разыскивают в районе Снятной горы в Пскове 13.09.2025, 16:200 Псковичей приглашают принять участи в выборе «Народного участкового-2025»
13.09.2025, 16:000 До +23 градусов прогнозируют в Псковской области 14 сентября 13.09.2025, 15:400 В Великих Луках раскрыта кража портативной колонки и алкоголя 13.09.2025, 15:280 Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18% 13.09.2025, 15:210 В Госдуме рассказали о новых требованиях к приложениям банков с 1 октября
13.09.2025, 15:010 Подозреваемый в грабеже врезался в автомобиль около ТЦ «Р16» в Пскове 13.09.2025, 15:000 Фестиваль «Танцуют все» прошел в парке реки Псковы 13.09.2025, 14:300 Подобрать кружок для развития ребёнка предлагают псковичам 13.09.2025, 14:200 «Серебряный маршрут» через Псковскую область отмечен журналом «RUSSPASS»
13.09.2025, 14:000 Руководитель салона «Авто-АС» развеял миф об отсутствии деталей на китайские авто 13.09.2025, 13:370 Викторина «Барсик – символ Пскова» прошла на избирательном участке в Пскове  13.09.2025, 13:160 Более 160 человек приняли участие в 5 вёрст на набережной реки Великой в Пскове 13.09.2025, 13:000 Эксперт рассказал, что будет с рублем после снижения ставки
13.09.2025, 12:400 Руководитель салона «Авто-АС» озвучил преимущества автомобилей Omoda и Jaecoo 13.09.2025, 12:190 Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области 13.09.2025, 12:000 Ресторан корейской кухни Chigun в Пскове обновит меню 13.09.2025, 11:400 В Госдуме предложили разработать механизм мониторинга цен на бензин
13.09.2025, 11:190 Великолукские полицейские помогли Ветерану труда вернуться домой 13.09.2025, 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 13.09.2025, 10:380 Руководитель «Авто-АС»: ПЛН дает возможность потребителям в одном месте посмотреть разные автомобили 13.09.2025, 10:200 Роскошь и уют «Бархатных сезонов»
13.09.2025, 10:000 Юрист объяснила, могут ли водителя лишить прав за неправильную парковку 13.09.2025, 09:400 День программиста отмечается в России 13.09.2025, 09:200 Что такое «хао» и кто ему научит? 13.09.2025, 08:580 Более 300 человек приняли участие в ДЭГ этой ночью в Псковской области
13.09.2025, 08:000 Избирательные участки открылись во второй день голосования в Псковской области 12.09.2025, 22:000 Психолог объяснила, как самокритика может породить сомнения в собственных силах 12.09.2025, 21:530 Концерт «Бархатные сезоны» состоялся на террасе отеля «Покровский» в Пскове. ФОТО 12.09.2025, 21:400 Восход убывающей луны запечатлели над памятником Александру Невскому в Пскове
12.09.2025, 21:200 Глава Островского района посетил центральную котельную города 12.09.2025, 21:110 Фотофакт: На мосту перед дамбой в Пскове образовалась пробка из-за дорожных работ 12.09.2025, 21:000 Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться 12.09.2025, 20:400 Явка в первый день голосования в Псковской области превысила 14%
12.09.2025, 20:200 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 13 сентября 12.09.2025, 20:000 Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области 12.09.2025, 20:000 Игорь Иванов: У нового руководителя «Голубых озер» большой опыт административной работы 12.09.2025, 19:400 Наставничество стало одной из основных тем заседания трехсторонней комиссии Псковской области
12.09.2025, 19:200 Великолукский суд взыскал страховую выплату с ответчика после установления полной вины водителя в ДТП 12.09.2025, 19:000 В Пскове осужден мужчина за кражу денег с банковского счета 12.09.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 сентября 12.09.2025, 18:330 «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25». ВИДЕО
12.09.2025, 18:230 День в истории ПЛН. 12 сентября 12.09.2025, 18:200 В учреждениях УИС Псковской области проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «Жизнь» 12.09.2025, 18:140 «Онлайн-брифинг»: Завершение ключевых дорожных проектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». ВИДЕО 12.09.2025, 18:080 К концу года должна выйти книга о великолучанах-интернационалистах, воевавших в Афганистане
12.09.2025, 18:000 Более тысячи юных псковичей из нуждающихся семей получили помощь от Детского фонда 12.09.2025, 17:580 «Чай втроем»: Александр Бушуев о теории воспитания, покрашенных березах и жизни как хобби. ВИДЕО 12.09.2025, 17:562 Суд отказал псковичу в обжаловании штрафа за парковку на зеленой зоне 12.09.2025, 17:540 Работы по строительству Северного обхода Пскова идут планово — Станислав Стармолотов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru