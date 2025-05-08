В России и мире

Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ

Почти сотня DDoS-атак зафиксирована в воскресенье на ресурсы ЦИК РФ, департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, а также дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.

«Зафиксировано 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ. Общая продолжительность атак составила 3 часа 40 минут. Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам выявлено 18 фишинговых атак на ресурсы единого дня голосования 2025 года», - сказал он на заседании в информационном центре ЦИК.

«Влияние на функционирование сетей и связи, обеспечивающих работы избиркомов, данные инциденты не оказали», - отметил Ижко.

По его словам, в период подготовки к проведению выборов зафиксировано 110 аварийных ситуаций на сетях связи, обеспечивающих работы избирательных комиссий всех уровней. Приняты меры реагирования по их восстановлению, добавил он.

Представитель РКН добавил, что ведомство также мониторило материалы СМИ на предмет нарушения законодательства о выборах.

«В настоящий момент по семи материалам, в которых нарушения уже подтверждены, в отношении редакций и главных редакторов составлены административные протоколы», - приводит слова Ижко «Интерфакс».

РКН, по его словам, постоянно мониторил информационное пространство.

«С начала 2025 года по требованию РКН владельцы интернет-ресурсов уже удалили запрещенный контент на более 19 тыс. интернет-страницах, содержащих недостоверную информацию, и 36 страницам, призывающим к участию в несанкционированных мероприятиях», - сказал сотрудник ведомства.