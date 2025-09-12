Политика

Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений

Работа Избирательной комиссии Псковской области ведется без нарушений, сообщил председатель Избиркома Игорь Сопов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Никаких жалоб на работу не поступало», - подчеркнул Игорь Сопов.

Что касается явки, то, по словам председателя Избиркома, для второго дня голосования на муниципальных кампаниях она очень хорошая.

«Мы думаем, что и завтра, в выходной день, когда все наши возрастные избиратели, которые привыкли голосовать в воскресенье, они тоже завтра пойдут проголосуют. Но в любом случае мы приглашаем наших избирателей прийти на избирательные участки, проголосовать», - сказал Игорь Сопов.

В целом выборная кампания проходит легитимно, открыто.

«Мы максимально информируем всех избирателей, как проходит кампания. Единственное, что у нас поступают звонки на телефонную горячую линию, избиратели спрашивают, где они могут проголосовать, на каких участках. Мы, естественно, их консультируем, говорим о том, где можно и на каких сервисах это посмотреть. Очень много звонков от избирателей, у которых в принципе голосования в этом году нет. Я хочу сказать, что информационная работа избирательной системы настолько широка, и мы столько много говорили про выборную кампанию, что об этом знают в принципе все. Но просто не везде проходят избирательные кампании», - подытожил председатель Избиркома.

Отметим, явка на выборах в Псковской области на 20.00 13 сентября составила 25,14%, что равняется 39 тысячам человек.

С помощью электронного дистанционного голосования свой голос отдали 7275 человек - 78,04%.

Очно участки посетили 31 743 человека - 21,75%.