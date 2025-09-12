39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня

Явка на выборах в Псковской области на 20.00 13 сентября составила 25,14%, что равняется 39 тысячам человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии региона.
Фото: Избирательная комиссия Псковской области
Численность избирателей, включенных в списке – 145 841 человек, без учёта ДЭГ
С помощью электронного дистанционного голосования свой голос отдали 7275 человек - 78,04%. Очно участки посетили 31 743 человека - 21,75%.
Последний день голосования на муниципальных выборах в Псковской области пройдет в воскресенье, 14 сентября.