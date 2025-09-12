Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
Открытие ресторана GURAVI
Псков летние террасы
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Политика 12.09.2025 16:190 Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ 13.09.2025 20:430 Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений 13.09.2025 20:180 39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня 13.09.2025 20:000 Завершился второй день голосования в Псковской области 13.09.2025 19:000 Более 100 жителей Талабских островов приняли участие в голосовании 13.09.2025 15:280 Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18%
 
 
 
Самое популярное 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 07.09.2025 22:003 Назван размер пенсии никогда не работавших россиян 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 12:402 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня

13.09.2025 20:18|ПсковКомментариев: 0

Явка на выборах в Псковской области на 20.00 13 сентября составила 25,14%, что равняется 39 тысячам человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии региона.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Численность избирателей, включенных в списке – 145 841 человек, без учёта ДЭГ

С помощью электронного дистанционного голосования свой голос отдали 7275 человек - 78,04%. Очно участки посетили 31 743 человека - 21,75%.

Последний день голосования на муниципальных выборах в Псковской области пройдет в воскресенье, 14 сентября.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 197 человек
Сюжет: ЕДГ-2025 в Псковской области Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений 39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18% На 65 избирательных участках Псковской области работают детские уголки Завершился второй день голосования в Псковской области Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области Более 300 человек приняли участие в ДЭГ этой ночью в Псковской области Избирательные участки открылись во второй день голосования в Псковской области Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться Явка в первый день голосования в в Псковской области превысила 14% Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10% Фотофакт: Впервые голосующий Барсик принял участие в выборах в Псковском районе Себеж, Кунья и Пушкинские Горы лидируют по явке на ДЭГ Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ Более восьми тысяч человек уже проголосовали на выборах в Псковской области Около 30 человек уже посетили Центр общественного наблюдения в Пскове Омбудсмен проконтролирует ход голосования не менее чем в пяти районах Псковской области Наталья Федорова: Голосование на выборах — обязанность ответственных граждан Сделать прививку от гриппа могут псковичи вблизи избирательных участков Трехдневное голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области
13.09.2025, 21:300 Более 160 спортсменов приняли участие в субботнем забеге «5 верст» 13.09.2025, 21:000 «Типично псковский Lo-Fest» прошел в креативном пространстве города 13.09.2025, 20:430 Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений 13.09.2025, 20:300 Депутатов Островского района наградили за многолетний вклад в развитие региона
13.09.2025, 20:180 39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня 13.09.2025, 20:000 Завершился второй день голосования в Псковской области 13.09.2025, 19:400 Создать авторский печной изразец приглашают псковичей во Двор Постникова 13.09.2025, 19:200 Псковская транспортная прокуратура добилась блокировки нескольких сайтов с санкционной продукцией
13.09.2025, 19:000 Более 100 жителей Талабских островов приняли участие в голосовании 13.09.2025, 18:400 Госдума пересмотрит вопрос о нагрузке на школьников, заявил председатель 13.09.2025, 18:200 Пятая карантинная фитосанитарная зона по повилике установлена в Пустошкинском районе 13.09.2025, 18:000 Пьесу «Мариино Стояние» презентовали в Пскове
13.09.2025, 17:400 Мастер спорта по боксу Мухаммад Шехов провел тренировку в ВЛГАФК 13.09.2025, 17:200 Псковская область получила 350 млн рублей на развитие технопарка «Электрополис» 13.09.2025, 17:000 На 65 избирательных участках Псковской области работают детские уголки 13.09.2025, 16:400 Прыгнувшего за борт теплохода мужчину разыскивают в районе Снятной горы в Пскове
13.09.2025, 16:200 Псковичей приглашают принять участи в выборе «Народного участкового-2025» 13.09.2025, 16:000 До +23 градусов прогнозируют в Псковской области 14 сентября 13.09.2025, 15:400 В Великих Луках раскрыта кража портативной колонки и алкоголя 13.09.2025, 15:280 Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18%
13.09.2025, 15:210 В Госдуме рассказали о новых требованиях к приложениям банков с 1 октября 13.09.2025, 15:010 Подозреваемый в грабеже врезался в автомобиль около ТЦ «Р16» в Пскове 13.09.2025, 15:000 Фестиваль «Танцуют все» прошел в парке реки Псковы 13.09.2025, 14:300 Подобрать кружок для развития ребёнка предлагают псковичам
13.09.2025, 14:200 «Серебряный маршрут» через Псковскую область отмечен журналом «RUSSPASS» 13.09.2025, 14:000 Руководитель салона «Авто-АС» развеял миф об отсутствии деталей на китайские авто 13.09.2025, 13:370 Викторина «Барсик – символ Пскова» прошла на избирательном участке в Пскове  13.09.2025, 13:160 Более 160 человек приняли участие в 5 вёрст на набережной реки Великой в Пскове
13.09.2025, 13:000 Эксперт рассказал, что будет с рублем после снижения ставки 13.09.2025, 12:400 Руководитель салона «Авто-АС» озвучил преимущества автомобилей Omoda и Jaecoo 13.09.2025, 12:190 Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области 13.09.2025, 12:000 Ресторан корейской кухни Chigun в Пскове обновит меню
13.09.2025, 11:400 В Госдуме предложили разработать механизм мониторинга цен на бензин 13.09.2025, 11:190 Великолукские полицейские помогли Ветерану труда вернуться домой 13.09.2025, 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 13.09.2025, 10:380 Руководитель «Авто-АС»: ПЛН дает возможность потребителям в одном месте посмотреть разные автомобили
13.09.2025, 10:200 Роскошь и уют «Бархатных сезонов» 13.09.2025, 10:000 Юрист объяснила, могут ли водителя лишить прав за неправильную парковку 13.09.2025, 09:400 День программиста отмечается в России 13.09.2025, 09:200 Что такое «хао» и кто ему научит?
13.09.2025, 08:580 Более 300 человек приняли участие в ДЭГ этой ночью в Псковской области 13.09.2025, 08:000 Избирательные участки открылись во второй день голосования в Псковской области 12.09.2025, 22:000 Психолог объяснила, как самокритика может породить сомнения в собственных силах 12.09.2025, 21:530 Концерт «Бархатные сезоны» состоялся на террасе отеля «Покровский» в Пскове. ФОТО
12.09.2025, 21:400 Восход убывающей луны запечатлели над памятником Александру Невскому в Пскове 12.09.2025, 21:200 Глава Островского района посетил центральную котельную города 12.09.2025, 21:110 Фотофакт: На мосту перед дамбой в Пскове образовалась пробка из-за дорожных работ 12.09.2025, 21:000 Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться
12.09.2025, 20:400 Явка в первый день голосования в Псковской области превысила 14% 12.09.2025, 20:200 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 13 сентября 12.09.2025, 20:000 Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области 12.09.2025, 20:000 Игорь Иванов: У нового руководителя «Голубых озер» большой опыт административной работы
12.09.2025, 19:400 Наставничество стало одной из основных тем заседания трехсторонней комиссии Псковской области 12.09.2025, 19:200 Великолукский суд взыскал страховую выплату с ответчика после установления полной вины водителя в ДТП 12.09.2025, 19:000 В Пскове осужден мужчина за кражу денег с банковского счета 12.09.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 сентября
12.09.2025, 18:330 «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25». ВИДЕО 12.09.2025, 18:230 День в истории ПЛН. 12 сентября 12.09.2025, 18:200 В учреждениях УИС Псковской области проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «Жизнь» 12.09.2025, 18:140 «Онлайн-брифинг»: Завершение ключевых дорожных проектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». ВИДЕО
12.09.2025, 18:080 К концу года должна выйти книга о великолучанах-интернационалистах, воевавших в Афганистане 12.09.2025, 18:000 Более тысячи юных псковичей из нуждающихся семей получили помощь от Детского фонда 12.09.2025, 17:580 «Чай втроем»: Александр Бушуев о теории воспитания, покрашенных березах и жизни как хобби. ВИДЕО 12.09.2025, 17:562 Суд отказал псковичу в обжаловании штрафа за парковку на зеленой зоне
12.09.2025, 17:540 Работы по строительству Северного обхода Пскова идут планово — Станислав Стармолотов 12.09.2025, 17:530 В Пскове стартовал проект инклюзивного искусства «Встречное движение» 12.09.2025, 17:490 Реализация средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области составляет более 60% 12.09.2025, 17:470 Как идея мотосекции в Печорах превратилась в 15-летнюю историю клуба «Феникс», ответил основатель
12.09.2025, 17:430 Утечка газа произошла в ходе работ в Острове-3 12.09.2025, 17:370 Сергей Вострецов: СОЦПРОФ давно отстаивает принцип персонализации соцподдержки 12.09.2025, 17:350 Советы по покупке продуктов на уличных ярмарках дали псковичам в Роспотребнадзоре 12.09.2025, 17:280 Кредит под 0,01%* на автомобиль TENET могут получить псковичи
12.09.2025, 17:210 «На пятой передаче»: ограничения для водителей 70+ и транспортный налог за километры пробега. ВИДЕО 12.09.2025, 17:200 Александр Бушуев рассказал о посвящении в «Митьки» и жизни под крылом легендарного бренда 12.09.2025, 17:150 В августе жители Псковской области перевели мошенникам 30 млн рублей 12.09.2025, 17:120 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Светлана Синцова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru