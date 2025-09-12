Политика

Геннадий Афанасьев: Инцидентов на избирательных участках не было

Инцидентов на избирательных участках не было, сообщил по итогам трехдневного голосования глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«С точки зрения организации, выборы прошли хорошо Инцидентов у нас никаких не было на участках. Все прошло так, как было запланировано. Были мелкие недостатки, так сказать, нарушения, но они все были устранены на месте», - сказал Геннадий Афанасьев.

Глава района отметил, что сам голосовал при помощи дистанционного электронного голосования.

В целом в районе граждане шли голосовать активно, заявил Геннадий Афанасьев: «Люди активные, шли на участки. Тем более, что это выборы в наше Собрание, поэтому люди с удовольствием шли. Они понимали, что все в их руках. С помощью ДЭГ у нас в этом году голосовали как никогда много. Хотя у нас есть проблемы с интернетом, но тем не менее люди заявления пишут, регистрируются».

Напомним, в Дедовичском муниципальном округе выбирают депутатов окружного собрания первого созыва.