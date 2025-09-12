Политика

Наталья Федорова: На избирательных участках Псковского района царит оживление

На избирательных участках Псковского района царит оживление – люди идут голосовать, рассказала глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«В Борисовичах, что радует, на УИКе много молодых лиц, голосуют семьями, на участок приходят с малышами. Как сами признаются, хотят быть уверенными в стабильном будущем и развитии нашего района, - рассказала Наталья Федорова. - В Адворицах в УИКе процесс голосования идет спокойно, многие откладывали на последний день, а теперь пошли на участок. Обстановка не просто благожелательная, даже праздничная: председатель участковой избирательной комиссии, активный и неравнодушный человек Анна Малявко празднует день рождения! Тепло поздравила, пожелала успехов, доброго здоровья и позитива».

В Черёхе организацию процесса голосования глава Псковского района проконтролировала вместе с депутатом Государственной Думы Александром Козловским. На участке в это время голосовал ветеран СВО, кавалер ордена Мужества и медали «За Отвагу» Максим Андреев.

Смотрите также Александр Козловский встретился на избирательном участке с бойцом СВО

Свой голос на выборах с Собрание депутатов Псковского муниципального округа I созыва отдала депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева.

«В Соловьях и Похвальщине голосование идет в штатном режиме, обстановка спокойная. Дорогие друзья! Голосуйте – от выбора каждого из нас зависит, как территория теперь уже Псковского муниципального округа будет развиваться в ближайшие годы!» - добавила Наталья Федорова.

Напомним, сегодня начался заключительный день голосования на муниципальных выборах в Псковской области. Отдать свой голос можно до 20.00.