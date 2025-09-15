Псковcкая обл.
Политика

Антон Мороз: Победа на довыборах депутата гордумы — партийная

15.09.2025 13:07|ПсковКомментариев: 0

«Партийную победу» на довыборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 одержал Антон Мороз. Такую оценку он дал сам на брифинге регионального отделения по итогам выборной кампании 15 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Огромное спасибо партии "Единая Россия", которая поддержала мою кандидатуру на данных выборах. Это совместная работа и с региональным, и с городским отделениями. Огромное спасибо избирателям, которые пришли на различные участки по нашему округу и выразили доверие партии "Единая Россия". В первую очередь, не мне, в первую очередь, - партии, потому что действительно победа наша общая, партийная, и только в части - это мой вклад», - сказал Антон Мороз.

Политик надеется, что в дальнейшем «не посрамит то достойное имя, которое носит партия "Единая Россия"».

«Буду осуществлять деятельность как депутат уже городской Думы в очень, на самом деле, непростом, но хорошем округе. Избиратели, которые за меня проголосовали, однозначно должны чувствовать поддержку, которую мы совместно со всеми моими коллегами сможем оказать при благоустройстве, работе по любым проблемам, которые возникают», - заключил Антон Мороз.

Напомним, по предварительным данным, на довыборах депутата Псковской городской Думы по избирательному округу №3 победу одержал кандидат от «Единой России» Антон Мороз.  

Источник: Псковская Лента Новостей
