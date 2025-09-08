Политика

Более восьми тысяч человек уже проголосовали на выборах в Псковской области

4 586 человек проголосовали на избирательных участках в Псковской области 12 сентября. Процент по очной явке на 12:00 составляет – 3,14%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии региона.

Численность избирателей, включенных в списки, – 145 841 человек, без учёта дистанционного электронного голосования.

С помощью ДЭГ проголосовали 3 774 человека – 40,59%.

Всего проголосовали 8 360 человек, или 5,39%.

Напомним, голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области 12 сентября и продлится три дня, до воскресенья. В 8.00 свои двери открыли 253 избирательных участка. Сегодня отдать свой голос можно будет до 20.00.