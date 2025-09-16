Псковcкая обл.
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов

16.09.2025 16:38|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Всем привет! Естественно, главная тема сегодня - прошедшие в конце минувшей недели муниципальные выборы. Не знаю, как вас, а меня их итоги в целом порадовали. Не то, что бы я за кого-то конкретно тут сильно переживал, по большому счету, я не за кандидатов и партии, а за то, чтобы конкуренции на выборах становилось больше, чтобы борьбы была острой, дискуссии содержательными, а победителями становились сильнейшие и достойные. А порадовали результаты выборов тем, что единый день голосования стал, я бы сказал, единым днем торжествования абсолютно справедливых принципов: таких, как «кто не работает - тот не пьет шампанское после голосования», «как потопаешь - так и полопаешь», «кто везет - тому и везет».

- А иначе, мой юный друг, никак - никак не получится (из фильма «Курьер»)

Всё это я к тому, что те, кто реально работал, вкладывался, не жалел сил и времени - получили результат. Это верно и для избирательных комиссий во главе с председателем облизбиркома Игорем Соповым, благодаря активности и креативу которого выборы стали интереснее, ярче, динамичнее, - и объяснение явки в 36,6 процента лежит в данной плоскости. Кто-то скажет, явка невысокая, но не будем забывать, что выборы не самого высокого уровня, это вам не президентская или губернаторская кампания, а не будь сверхусилий облизбиркома по повышению степени интереса людей к избирательному процессу и трехдневному голосованию, в том числе в формате ДЭГ, - наверняка не было бы и такого процента.

В еще большей степени справедливы названные принципы и для партий с кандидатами. Те, кто работали грамотно и системно, - получили результат и достигли целей. Имею в виду здесь не только «Единую Россию» (она традиционно начала кампанию первой, с праймериз, задавала темп - и в итоге вновь уверенно победила везде, взяла 128 мандатов из 173, которые были на кону. Подчеркну, что кандидаты от партии власти победили во всех одномандатных округах, и особо здесь отмечу успех Антона Мороза на довыборах депутата Псковской гордумы).

Впрочем, я и про другие партии тоже: организовавшая качественную кампанию с приездом в Псков своего лидера Леонида Слуцкого ЛДПР фактически сумела догнать в Псковской области КПРФ, более того - в ряде больших муниципальных округов (Псковском, Гдовском, Островском, Себежском, Дедовичском) либерал-демократы обошли своего извечного соперника, и, думаю, региональный координатор партии Антон Минаков может с оптимизмом смотреть в 2026-й - год парламентских выборов. По мнению экспертов, с большой долей вероятности ЛДПР может стать «партией №2». По крайней мере, результаты трехдневного голосования в ряде округов свидетельствуют именно об этом.

- Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся! (из фильма «12 стульев»).

Достаточно неплохо выступило псковское «Яблоко». И тут я бы напомнил, что прежде существовало такое мнение, что псковское «Яблоко» - это партия одного человека: мол, если не будет Льва Шлосберга (внесенного Минюстом в реестр иноагентов) - то и всё, лавочка закроется, ничего не будет. Но нет, в условиях, когда экс-лидер регионального отделения преследуется по уголовной статье и находится под домашним арестом, псковские яблочники во главе с Артуром Гайдуком и Яной Ивановой сумели привлечь на выборы значительные средства (уступали в этом отношении только партии власти), провели качественную кампанию, выпустили много агитационно-пропагандистских материалов.

Добавлю, что, как и в случае с ЛДПР, помог псковскому «Яблоку» и агитационный визит в регион председателя партии Николая Рыбакова. Как следствие, в ряде муниципальных образований (прежде всего - в Гдовском округе) «Яблоко» показало высокий результат. И это притом, что власть хотела бы нейтрализовать отделение этой оппозиционной партии, но эта задача не выполнена.

Говоря о немногочисленных неожиданностях на выборах, отмечу никем не прогнозируемый локальный успех «Родины», от которой в плане процентов и депутатских мандатов ничего не ждали. Однако сразу в двух муниципальных образованиях (Псковском и Островском округах) Павел Бикташев и сотоварищи прыгнули выше головы и стали аж вторыми. Объяснение этой мини-сенсации вижу в том, что зерна легли в благодатную почву - риторика простых и брутальных патриотов в духе «Куда катимся? Тишина мертвая, болото» - оказалась созвучна мыслям многих.

- Мне за державу обидно! (из фильма «Белое солнце пустыни»)

Теперь об аутсайдерах. Главным неудачником выборов в Псковской области называют партию «Новые люди» - и по делу: невнятная кампания, инертность и в результате всего один-единственный депутатский мандат (напомню, на кону их было более 170).

Немногим лучше результат у эсеров - из событий их кампании даже тяжело что-то выделить, ну не странное же сгенерированное нейросетью видео: Дональд Трамп держит в руках флаг с надписью «Команда Брячака».

- Что это было? (из фильма «Особенности национальной охоты»)

Что касается псковских коммунистов, то они сейчас пытаются делать сносную мину при скверной игре - притом, что радоваться им абсолютно нечему. В ряде округов зюгановцы все-таки стали вторыми и выехали на инерции, партийном бренде, своем традиционном электорате, который по естественным причинам убывает. Отсюда те самые плюс минус десять процентов, которые еще несколько лет назад воспринимались в КПРФ как неудача, а теперь демонстрируются чуть ли не как рекордное достижение. При этом во многих муниципальных округах партия откатилась даже не на третье место - уже на четвертую позицию, уступила тут и ЛДПР, и «Яблоку», и даже «Родине». В этом отношении показателен Гдовский округ, где у КПРФ жалкие три процента.

Всё это является следствием кризисной ситуации в областном отделении, когда одни партийцы с огромным стажем массово выходят из рядов КПРФ и в чем только не обвиняют руководство обкома, другие идут на выборы самовыдвиженцами, при этом организацию постоянно раздирают внутренние конфликты и скандалы. Представить, что такое было возможно в те времена, когда во главе областного отделения КПРФ стояли Владимир Никитин, Александр Рогов, Анатолий Копосов, Геннадий Бубнов и другие уважаемые политики, совершенно невозможно. А сейчас наблюдаем это позорище.

Очевидно, что псковское отделение КПРФ может спасти только полная зачистка руководства обкома и назначение персеком вместо Петра Алексеенко, который пляшет под дудку второго секретаря Дмитрия Михайлова, настоящего лидера. Без этого, полагаю, ничего в обкоме не изменится - будет становиться только хуже и хуже.

Такими я увидел основные итоги муниципальных выборов - избирательной кампании, которая имела стратегическое значение. Так ее определял губернатор Михаил Ведерников, который, кстати говоря, ровно семь лет назад, 17 сентября 2018-го, впервые торжественно вступал в должность. Одним из наиболее масштабных преобразований в этот период стала муниципальная реформа, вот, собственно, финальной стадией этого процесса стали прошедшие выборы. Они завершены - жизнь продолжается. Как и прежде, мы будем следить за политическими событиями и процессами. До встречи в следующий вторник.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, псковское «Яблоко», страница Олега Брячака в соцсети «ВКонтакте»

Источник: Псковская Лента Новостей
