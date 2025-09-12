Политика

На участке в Новосокольническом округе проголосовал 96-летний избиратель

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский 14 сентября начал работу в Новосокольническом муниципальном округе с посещения избирательных участков и ознакомления с ходом выборов депутатов окружного Собрания первого созыва. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram-канал

«Процесс проходит в штатном режиме, жители активно приходят на участки. Особенно радует, что свой гражданский долг выполняют и представители старшего поколения. Среди них – Иван Ануфриевич Рачеев. Ему 96 лет, и он по-прежнему голосует лично, привычным для себя способом. Это достойный пример ответственности и верности традициям», - написал Александр Козловский.

Депутат напомнил, что избирательные участки будут открыты до 20:00. У жителей округа есть возможность проголосовать как на участке, так и с помощью дистанционного электронного голосования.