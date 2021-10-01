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Документ о вакцинации придется предъявлять зрителям псковского театра

Одним из условий посещения Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина с 11 октября стало наличие документа о вакцинации или документа о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Кроме того, в связи с обновленным указом губернатора Псковской области «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» театр продолжит работу с 50-процентной рассадкой зрителей.

При прохождении билетного контроля зрителям будет необходимо предъявить документ о вакцинации (это может быть как QR-код, который высылается человеку на портале «Госуслуги», так и сертификат о вакцинации) или документ о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню спектакля.

«Зрители, у которых имеется медотвод от прививки, посетить театр, к сожалению, не смогут», - отметили в пресс-службе театра.

Зрители, которые не смогут посетить спектакль из-за отсутствия указанных документов, могут вернуть полную стоимость билетов, сдав их по месту покупки. Если билеты приобретались онлайн, необходимо написать в техподдержку билетного оператора на электронную почту support@orbilet.ru заявление на возврат в свободной форме. В заявлении необходимо указать следующие данные: название мероприятия, место проведения, причина возврата, код покупки, фамилия, имя и номер телефона, на которые была оформлена покупка. Кроме того, вопросы можно задать по телефону: 8-800-600-47-44.

Новые правила не отразились на репертуаре театра. Афишу октября и ноября можно найти на официальном сайте. Касса театра работает ежедневно с 9.30 до 21.00 с перерывом на обед с 15.00 до 15.30 по адресу: ул. Пушкина, 13.

«Театр сожалеет, что не все желающие смогут посетить спектакли Псковского театра драмы в ближайшее время, но мы – государственный театр и обязаны выполнять указания властей», - подчеркнули в пресс-службе.