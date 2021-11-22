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Общество

Александр Котов выступил в поддержку федерального законопроекта о введении QR-кодов

23.11.2021 15:34|ПсковКомментариев: 4

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе круглого стола в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей выступил в поддержку федерального законопроекта о введении QR-кодов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Федеральный закон поступил на рассмотрение во все субъекты РФ, в том числе и в Псковское областное Собрание депутатов, - отметил Александр Котов. - Тема очень актуальная, поскольку эпидемиологическая ситуация остается сложной. В случае, если распространение инфекции угрожает жизни и здоровью людей, государство должно принимать меры».

По его словам, если этот федеральный закон будет принят, то с 1 февраля 2022 года QR-коды будут обязательными по всей стране при посещении различных мероприятий, учреждений и заведений. «Пока такое право предоставлено главам субъектов, с принятием федерального закона — будет обязательно на территории РФ», - объяснил он.

«Я этот федеральный закон поддерживаю, - подчеркнул Александр Котов. - Эта мера вынужденная. Понятно, что она будет доставлять какие-то неудобства. Но, если поставить на чашу весов здоровье и жизнь граждан, то должны приниматься меры для их для защиты. Эта мера, которая подвигнет или будет подвигать наших граждан к вакцинации».

Александр Котов сообщил, что привиты от коронавируса и депутаты областного Собрания, и сотрудники аппарата регионального парламента, за исключением случаев, когда имеется официальный медотвод.

Главный санитарный врач Псковской области - руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук поддержал спикера регионального парламента в том, что подобная мера позволит увеличить темпы вакцинации от коронавируса.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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