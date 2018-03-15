Политика

Александр Машкарин: Это самая плотная выборная кампания на моей памяти

«Это самая плотная выборная кампания на моей памяти и по контенту, и по содержанию, и по плотности внимания СМИ», - так оценил прошедшие в Псковской области выборы президента РФ директор государственного медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин в ходе ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга.

Медиаменеджер подчеркнул, что впервые в выборной кампании значительно сместились с официальных сайтов и СМИ в социальные сети. «Основных новых избирателей искали именно там, в том числе и в Псковской области», - отметил он.

Александр Машкарин также оценил предвыборные ролики, призывающие к голосованию, в том числе нашумевшее видео о «геях на передержки». «Веселый ролик», - высказал мнение он, назвав поиски каких-то подтекстов ханжеством. «Я думаю, что у наших людей с чувством юмора все в порядке. Кто захотел найти подтексты, тот нашел, кто не хотел, тот не нашел», - сказал он, добавив, что не исключает в будущем появление подобных роликов на региональных выборных кампаниях.