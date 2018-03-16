Общество

Ульяна Михайлова: Псковская область на этих выборах президента показала несвойственную ей активность

Псковская область на этих выборах президента показала несвойственную ей активность, заявила депутат областного Собрания, председатель облсопрофа Ульяна Михайлова в комментарии для Псковской Ленты Новостей.

«Подобного рода прибытия наших товарищей на пункты голосования мы не видели никогда. По крайней мере, за тот небольшой политический период, когда я собственно к этому вопросу имею отношение. Наши товарищи, в основном, доводили до нас свое мнение в порядке социологического опроса, что поддерживали они лидера нашей страны Владимира Владимировича Путина. И для нас важно это именно сегодня, потому как за последнее время между лидером нашей страны и лидером профсоюзного движения РФ состоялись очень серьезные договорённости об увеличении МРОТ, развития сельхозкопперации и самочувствия работающих граждан на селе и многие другие», - отметила Ульяна Михайлова.

Она также подчеркнула, что с 18 лет не пропустила ни одно голосование, которое организовывалось на территории Псковской области. «Голосовал я сегодня за Владимира Владимировича Путина. Считаю это очень важным для нашей страны и для моей личной, профессиональной, организационной, политической ситуации и для ситуации будущего моих детей. Наверное, стабильное развитие нашей страны, стабильное будущее моих детей является для меня самым важным в определении приоритетов», - заключила она.