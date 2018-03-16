Общество

Юный великолучанин Андрей Стрельцов: Каждый голос важен, неявка на выборы президента неприемлема

Явка избирателей на выборы в Псковской области уже перевалила за 50%. Среди проголосовавших не только представители старшего поколения, но и совсем молодые ребята, которым недавно исполнилось 18 лет.

Несмотря на достаточно юный возраст, они в полной мере осознают свою ответственность перед государством. Вот что рассказал корреспонденту ПЛН великолучанин Андрей Стрельцов, для которого выборы президента РФ стали первыми в жизни: «Я пришел на выборы с чувством ответственности, потому что мы выбираем президента для нашей страны - самого важного человека. Необходимо, чтобы он был не коррумпированный, чтобы следил за порядком и делал все для людей. Я считаю, что каждый голос важен, неявка неприемлема».

Добавим, что избирательные участки будут работать до 20.00.