Международные наблюдатели из Ирана и Ливана посетили Избирательную комиссию Псковской области в день выборов президента РФ

Избирательную комиссию Псковской области посетили двое независимых иностранных (международных) наблюдателей на выборах президента РФ по линии Совета Федерации Изанлу Хассан Абдолали (Иран) и Имад Ризк (Ливан), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Они встретились с главой облизбиркома Михаилом Ивановым и побывали в информационном центре облизбиркома, который на время выборов президента РФ развернул свою работу в зале администрации Псковской области.
В инфоцентре им были показаны слайды и презентации «Аккредитация СМИ», «Голосовать? Легко!», «Голосование по месту нахождения» и другие, а также фоторепортаж « День голосования».
Отметим, что в течение всего дня независимые наблюдатели посещали избирательные участки в городе Пскове.
Добавим, международные наблюдатели занимаются оценкой соответствия выборов президента РФ обязательствам ОБСЕ и другим международным стандартам, требованиям к демократическим выборам, а также местному законодательству.