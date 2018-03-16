Общество

Великолучане активно голосуют на выборах президента страны

Великолучане активно голосуют на выборах президента страны. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в Великих Луках все избирательные участки работают в штатном режиме.

Жители города на Ловати так активно включились в процесс, что на многих избирательных участках образовались очереди из желающих проголосовать. Ожидание в них порой превышает более пяти минут.

На многих избирательных пунктах организованы концерты и массовые мероприятия.

Так, в музыкальной школе номер 1 играет духовой оркестр. Избиратели с радостью слушают живую музыку и танцуют под знакомые мелодии.

А явка на этом пункте на момент 17.50 составила 787 человек.

Жители города на Ловати так активно включились в процесс, что на многих избирательных участках образовались очереди из желающих проголосовать. Ожидание в них порой превышает более пяти минут.

Напомним, сегодня в Псковской области стартовали выборы президента Российской Федерации. В 8:00 утра открылись все 638 избирательных участков, их работу обеспечивают более 5,8 тысяч членов избирательных комиссий.

Всего в список избирателей Псковской области включено 522 тысяч 780 человек, из них 5,2 тысяч — проголосуют впервые в жизни.