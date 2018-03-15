Политика

Владимир Путин лидирует на выборах в Псковской области с 74,92% голосов

После обработки данных со всех 26 территориальных избирательных комиссий в Псковской области на выборах главы государства лидирует Владимир Путин, за него проголосовало 74,92% избирателей, сообщается на сайте ЦИК

По предварительным данным, второе и третье место занимают Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) с результатами 11,54% и 6,83% соответственно. За ними следуют Григорий Явлинский («Яблоко») - 1,67% и Ксения Собчак («Гражданская инициатива») - 1,67%.

Менее одного процента голосов получили Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») - 0,86%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») - 0,83% и Борис Титов («Партия роста») - 0,78%.

Для сравнения, в Псковской области в 2012 году за кандидата в президенты Владимира Путина свои голоса отдали 59,69% избирателей. Кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов получил тогда 20,64%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 6,71%.