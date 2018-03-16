Общество

Явка на 12.00: В Псковской области проголосовало 25,97% избирателей

На отчетное время 11.00 в Псковской области на выборах президента РФ проголосовало 25,97% или 135 788 избирателей. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области сообщил секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук.

В 8 муниципалитетах Псковской области явка избирателей составила от 30 до 40%. Это Бежаницкий (31,66%), Кунньинский (33,57%), Новоржевский (30,97), Островский (30,38%), Пушкиногорский (30,69%), Себежсикй (31,34%), Усвятский (31,59%) районы. Лидером по явке является Стругокрасненский район, там свои голоса за кандидатов отдали уже 40,06%.

Остальные районы имеют явку от 22,86% до 29,77%, добавил Сергей Ковальчук.

На выборах президента в 2012 году на отчетное время 12.00 явка в Псковской области составляла 17,78%.

Жалоб на нарушение избирательных прав граждан в регионе не поступало.