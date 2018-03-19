Политика

Путин призвал своих соперников по выборам объединить усилия в интересах России

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своими соперниками-кандидатами на прошедших президентских выборах призвал их оставить в стороне эмоции, характерные для избирательной гонки, и объединить усилия в интересах страны, сообщают «Известия».

«Нужно сделать все, чтобы все позитивные моменты, а их было очень много в ходе избирательной кампании, были учтены в будущем в практической работе исполнительной, да и законодательной ветвей власти», - сказал Путин на встрече с бывшими кандидатами в президенты. О том, что он намерен провести такое мероприятие, президент объявил накануне в своем избирательном штабе.

Как отметил Путин, «избирательная кампания - это всегда период особый, это связано с особыми эмоциями, и часто они перехлестывают, конечно, так бывает практически везде, мы здесь не исключение».

«Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны», - подчеркнул Путин. Он также отметил, что «основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решении внутренних проблем страны».

«Это, прежде всего обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера, решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры, и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей», - сказал президент.

Он отметил, что это конечная цель любой власти, и в данном случае «ничего оригинального нет».

Владимир Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента с рекордным результатом в 76,6% голосов. Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах президента РФ занял Павел Грудинин с 11,90% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66%. На четвертом Ксения Собчак - 1,67%, пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04%. Борис Титов набрал 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.