Политика

Явка на 18.00: За президента РФ в Псковской области проголосовали 59,78% избирателей

Явка избирателей на выборах президент РФ в Псковской области по состоянию на 18.00 18 марта составила 59,78%, или 314 674 избирателей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.

По всем районам области явка составила свыше 50%, по нескольким - свыше 70%. Например, в Бежаницком районе - 72,78%, в Стругокрасненском - 76,32%, в Куньинском районе - 73,07%.

Добавим, явка избирателей на выборах президента РФ 4 марта 2012 года на 18.00 в Псковской области составила 52,64%, проголосовало 304 317 избирателей.

В 2008 году на 17.00 явка на выборах президента России в Псковской области составила 54,45%.