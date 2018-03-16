Общество

Все 638 избирательных участков открылись в Псковской области

Сегодня, 18 марта, в день выборов президента РФ, в Псковской области в 8.00 часов открылись все 638 избирательных участков. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Избирательные процедуры будут обеспечивать более 5800 членов избирательных комиссий.Голосование продлится до 20.00 часов. На избирательном участке, любой россиянин, обладающий правом голоса, получит один бюллетень. Напомним, что право голосовать по российскому законодательству, наступает с 18 лет.

Стругокрасненский район, УИК №500

Граждане выбирают главу государства из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия «Российский общенародный союз»), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвиженец), Ксении Собчак (партия «Гражданская инициатива»), Максима Сурайкина (партия «Коммунисты России»), Бориса Титова (партия «Партия роста») и Григория Явлинского (партия «Яблоко»).

Пушкиногорский район, УИК №349

Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

г. Псков, УИК №6

На 553 избирательных участках при составлении итоговых протоколов участковыми избирательными комиссиями по итогам выборов будет применен машиночитаемый QR-код.

Внедрение этой технологии при обработке результатов голосования на выборах Президента РФ позволит ускорить ввод данных протоколов в систему ГАС «Выборы». На предыдущих выборах в прошлом году такое нововведение имело место только на 216 избирательных участках.

г. Псков, УИК №88

На оставшихся 85 избирательных участка, итоговый протокол будет формироваться при помощи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Отметим, что все они находятся в Пскове.