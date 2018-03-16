Общество

Николай Козловский: Сегодня мы выбираем не просто президента страны, мы выбираем будущее нашего государства

Глава города Великие Луки Николай Козловский принял участие в выборах президента Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, глава города отдал свой голос на участке № 108, который расположен на ул. Пионерской, д. 4 в здании «Гимназии имени Софьи Ковалевской». Николай Козловский пришел на избирательный участок рано утром. Глава города прошел стандартную процедуру регистрации, заполнил бюллетень и опустил его в специальную урну.

Николай Козловский рассказал, что он пришел на избирательный участок с хорошим настроением.

«Пришел, чтобы выполнить свой гражданский долг, воспользовался своим конституционным правом и проголосовал. Сегодня очень важный для Великих Лук, для всей России день. Нам нужна стабильность для дальнейшего развития экономики, социальной сферы, – сказал он. – Сегодня мы выбираем не просто президента страны, мы выбираем будущее нашего государства. Я считаю, что каждый великолучанин должен выполнить свой гражданский долг – прийти на избирательный участок и проголосовать».

Напомним, сегодня в Великих Луках открыты 43 избирательных участка. Они будут работать до 20.00.