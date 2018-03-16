Общество

Великолучанка Тамара Нургалеева: На выборы сходили все мои подруги

«Я считаю необходимым ходить на выборы, — утверждает великолучанка Тамара Нургалеева. — Было время в моей жизни, когда я не ходила голосовать. Это было 60-70-е годы. Тогда было совсем бесполезно ходить — не было выбора. А сегодня действительно есть выбор. Я проголосовала за кандидата, за которого посчитала нужным. Я внимательно следила за предвыборной гонкой, всегда слежу за новостями — за тем, что происходит в стране. Знаю, что все мои подруги ходили. Даже те, кто с палочкой. Приходили с сопровождающими, потому что хотели обязательно прийти и проголосовать на своем избирательном участке», пишет Луки.ру.

Великолучанин Эдуард Швед говорит, что пришел на избирательный участок, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

«В последнее время хожу на выборы, — отмечает великолучанин. — Раньше я к этому относился не так серьезно. К выбору кандидата, за кого я отдал свой голос, подошел осознанно. Основная часть кандидатов в Президенты одни и те же, и каждый уже успел себя показать. Поэтому выбор свой я сделал быстро».

Напомним, сегодня в Псковской области стартовали выборы Президента Российской Федерации. В 8:00 утра открылись все 638 избирательных участков, их работу обеспечивают более 5,8 тысяч членов избирательных комиссий.

Всего в список избирателей Псковской области включено 522 тысяч 780 человек, из них 5,2 тысяч — проголосуют впервые в жизни.

Свое избирательное право уже реализовал временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он пришел на избирательный участок вместе с семьей. Свои голоса также отдали депутат Государственной Думы Александр Козловский, спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава города Великие Луки Николай Козловский, глава города Пскова Иван Цецерский, глава администрации Пскова Александр Братчиков, глава администрации Великих Лук Игорь Чевжик.