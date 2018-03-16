Избирательная комиссия Псковской области проделали большую работу по информированию населения о выборах президента РФ - Иван Патлач

«Я считаю, что все 638 участков избирательных комиссий, 26 территориальных избирательных комиссий, Избирательная комиссия Псковской области проделали большую работу по информированию населения о выборах президента РФ на территории региона», - заявил в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что Избирательная комиссия в целях информирования избирателей о выборах президента Российской Федерации плотно работала с органами госвласти Псковской области, федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправлениями, политическими партиями, Общественной палатой Псковской области, СМИ, различными учреждениями и общественными организациями.
Разъяснительная информационная кампании прошла в три этапа: с 17 декабря 2017 года по 31 января 2018 года, второй этап - с 1 февраля по 28 февраля, третий этап - до 17 марта.
Были развешены различные баннеры, установлены информационные стенды и щиты, распространены информационные листовки и буклеты. Каждый избиратель получил персональное приглашение.
Кроме того, в целях информирования населения Избирательная комиссия Псковской области проводит конкурс плаката и детского рисунка, акцию «Вместе идем на выборы», а также конкурс селфи, победитель которого выиграет ноутбук.
Информация о выборах размещалась в печатных СМИ на территории всех 26 муниципальных образований, в том числе в крупнейших СМИ региона.