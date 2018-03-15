Политика

Счастлив, что завтра проснусь в стране, в которой вижу и понимаю путь развития – Алексей Севастьянов об итогах выборов

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов полностью удовлетворен предварительными итогами выборов президента России. Об этом он сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей. Комментируя победу действующего президента Владимира Путина, региональный парламентарий в первую очередь отметил высокую явку в областном центре и уровень поддержки соотечественниками главы государства.

«Я думаю, всё просто: президент всё делал грамотно и правильно. Говоря о результатах выборов, я вернусь к недавнему Посланию Федеральному Собранию. В нем Владимир Владимирович очень четко продемонстрировал, что был занят делом – занимался вопросами укрепления обороноспособности и развитием страны. Очень доходчиво и четко объяснил. Как показывают итоги голосования, люди ощущают происходящие в стране изменения к лучшему, реально видят их. В том числе видят это жители нашей области. Особенно восхитил в этот раз Псков – восхитил своей активностью. Высокая явка, высокий уровень поддержки президента - я очень доволен результатом. Счастлив, что завтра проснусь в стране, в которой вижу и понимаю путь развития».