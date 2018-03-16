Общество

Голосование за президента России в Псковской области идет полным ходом

Голосование за президента России в Псковской области идет полным ходом. По данным общественных наблюдателей, которые сегодня, 18 марта, работают на всех избирательных участках региона, избиратели активно приходят на голосование, чтобы вместе со всеми гражданами РФ принять участие в выборах главы государства.

Псков, УИК №6

Псков, УИК №28

Палкино, УИК №193

Пушкинские Горы, УИК №349

Псков, УИК №51

Псков,УИК №66

Стругокрасненский район, УИК №500

Напомним, проект «Общественный наблюдатель» направлен на повышение внимания к честности и прозрачности выборов. Участники проекта в день голосования своим присутствием на участке снижают вероятность различных нарушений, за счет неограниченного количества участников на одном избирательном участке. Проект не является организацией и не сотрудничает с партиями и кандидатами. Пропагандирует только активную гражданскую позицию.