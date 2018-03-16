Общество

Главное управление МЧС: На 12.00 внештатных ситуаций на выборах в Псковской области на зафиксировано

На 12.00 внештатных ситуаций на выборах в Псковской области на зафиксировано. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин.

Он отметил, что в преддверии дня голосования ведомством была проведена большая работа по обследованию тех объектов, где сегодня располагаются избирательные участки. «Нами проводились инструктажи, практическим тренировки по эвакуации людей, проверки пожарных гидрантов и пожарных водоемов в непосредственной близости от участков», - рассказал представитель регионального управления.

«По результатам проведенной работы все объекты были приведены в пожаробезопасное состояние и готовы к работе», - добавил он.

По словам Владимира Якунина, все подразделения ведомства переведены в режим повышенной готовности.