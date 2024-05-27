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Квест «Лукоморье существует?» пройдет в Пушкинских Горах

Квест про жизнь и творчество Александра Пушкина «Лукоморье существует?» пройдет в Пушкинских Горах в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В рамках квеста участники сами добудут интересные сведения о том, как Александр Пушкин жил, до того как стал известным поэтом, погрузятся в атмосферу творческой мастерской великого поэта, и, конечно, увидят тот самый дуб из поэмы "Руслан и Людмила". А сам Александр Сергеевич Пушкин превратится из личности со страниц учебника в "живого" человека, который мечтал, ошибался, грустил, любил и все это донес до нас через свое творчество», – рассказали в дирекции.

Режиссер-постановщик – номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв» Александра Ловянникова.

Квест пройдет 6, 7, 8, 9 июня по маршруту от деревни Бугрово (музей «Пушскинская деревня») до поляны «Михайловское». Начало в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.

Участие в квесте может принять каждый желающий, достаточно подойти к нужному времени в точку начала маршрута.