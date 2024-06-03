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Порядка 150 педагогов примут участие в форуме учителей в рамках Дней Пушкинской поэзии

Порядка 150 педагогов из 53 регионов примут участие в форуме учителей русского языка и литературы в рамках празднования Дней Пушкинской поэзии. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции, посвященной Дням Пушкинской поэзии и русской культуры - 2024, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К нам приедут порядка 150 педагогов из 53 регионов нашей страны. У них запланировано пленарное заседание и работа по тематическим площадкам», - поделилась Ольга Тимофеева.

Также заместитель губернатора отметила, что дополнительно 9 июня стартует проект «Истоки. Смена русского слова», направленный на продвижение и изучение русского языка.