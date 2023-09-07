Политика

Явка на выборах псковского губернатора на 12:00 8 сентября составила менее 4%

Явка на выборах губернатора Псковской области на 12:00 8 сентября составила 3,69 %, проголосовали 16 695 избирателей. Через дистанционное электронное голосование проголосовали 48% избирателей от 52 120 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.

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Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.