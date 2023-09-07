Политика

Великолучане активно голосуют на выборах в Псковской области

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев проголосовал на выборах губернатора Псковской области, свой выбор он сделал с использованием системы дистанционного электронного голосования.

Фото: Андрей Беляев / Telegram

«Утро пятницы начал с участия в голосовании. Я сделал свой выбор благодаря системе ДЭГ. Отдал свой голос в пользу кандидата, способного объединять вокруг себя людей, быть близким к народу, работать во благо улучшения качества их жизни. А это самое важное! Не оставайтесь в стороне! Обязательно примите участие в голосовании за губернатора Псковской области! За нами будущее!» - написал Андрей Беляев в своем Telegram-канале.

Фото: администрация Великих Лук

Традиционным способом — на избирательном участке — свой выбор сделала первый заместитель главы города Великие Луки Светлана Степанова, сегодня она посетила свой избирательный участок одной из первых.

«Я считаю, что от нас всех зависит наше будущее, развитие нашей области и страны, поэтому принять участие в выборах крайне важно. Призываю всех посетить избирательные участки и отдать свой голос за развитие Псковской области», - приводит слова Светланы Степановой пресс-служба администрации Великих Лук.

Фото: Артём Баринов / «ВКонтакте»

А начальник штаба юнармейского движения города Великие Луки Артем Баринов встретил сегодняшнее утро в качестве заместителя председателя одного из избирательных участков города. При этом сам он решил проголосовать через ДЭГ.

«‍Чтобы не отвлекаться от работы и не ехать на свой УИК, еще месяц назад я принял решение об участии в выборах губернатора Псковской области с помощью дистанционного электронного голосования. Без сбоев, быстро и очень удобно. Выбор кандидата для меня очевиден, думаю, как и для большинства жителей нашего региона», - написал Артем Баринов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также через ДЭГ проголосовал историк, член Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков.

«Сегодня началось голосование на выборах губернатора Псковской области. Я уже сделал свой выбор благодаря системе ДЭГ. Отдал свой голос за достойного кандидата, имеющего опыт и желание работать на благо нашего региона. Проголосовать можно и на избирательных участках», - отметил Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора Псковской области.