Политика

Сотрудникам избиркома в Псковской области доплатят за долгую работу на выборах

Сотрудникам Избирательной комиссии Псковской области доплатят за продолжительный период работы на выборах. Об этом сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов на заседании по итогам выборов 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году сотрудники Избирательной комиссии Псковской области выходили на работу дополнительно. Напомню, с начала августа мы проводили информирование населения, подомовой обход в два этапа, работа началась с 4 августа и завершилась 5 сентября», - сказал Игорь Сопов.

По его словам, сотрудники облизбиркома успели посетить порядка 300 тысяч избирателей. За продолжительный период работы им решили выплатить денежное поощрение.

Решение поддержано единогласно.