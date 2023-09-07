Политика

Александр Гончаренко проголосовал на выборах губернатора онлайн и перечислил преимущества ДЭГ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко принял участие в выборах губернатора Псковской области сегодня, 8 сентября. Он проголосовал с помощью ДЭГ.

«Сегодня в большинстве регионов нашей страны происходит событие. В нашем регионе во второй раз работает система ДЭГ. У нее есть свои замечательные преимущества. Данное мероприятие можно провести, находясь в любой точке нашей области, России и мира. Современные технические средства позволяют реализовать право каждого гражданина РФ участвовать в выборах. Депутатский корпус Псковской городской Думы активно участвует в мероприятии, в том числе и помощники наших депутатов», - сказал он.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.

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Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

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Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.