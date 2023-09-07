Политика

Илья Стрелков: На выборах пока не зафиксировано ни одной жалобы и ни одного нарушения

На выборах в Псковской области пока не зафиксировано ни одной жалобы и ни одного нарушения. Об этом руководитель Штаба общественного наблюдения Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«На данный момент у нас работают наблюдатели общественного штаба на 596 участках. Не зафиксировано ни одной жалобы и ни одного нарушения. Явка достаточно хорошая, на ДЭГ явка 40% от числа зарегистрированных избирателей. Людям, которые зарегистрировались на ДЭГ, удобно проголосовать в пятницу, поэтому основной результат по ДЭГ мы ожидаем сегодня. Явка очень хорошая, и мы ожидали такую явку», - рассказал Илья Стрелков.

Он уточнил, что штаб общественного наблюдения будет работать три дня 8, 9 и 10 сентября. С 8.00 до 20.00 8 и 9 сентября и до позднего вечера 10 сентября.

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Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора Псковской области, а также выборы главы Псковского района, определяется состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах - будущих муниципальных округах. В Куньинском и Пушкиногорском районах проходят дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам №1.