Политика

Александр Борисов: Будущее - за дистанционным электронным голосованием

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов принял участие в выборах губернатора Псковской области сегодня, 8 сентября с помощью ДЭГ.

«Очень удобный формат голосования. Полностью соответствует определению - "дистанционное". Не важно, где находишься, у тебя есть возможность использовать свое право избирателя и проголосовать за того кандидата, которого ты поддерживаешь. Удобная и современная вещь. Думаю, что за дистанционным голосованием - будущее. Удобный, прогрессивный, не трудозатратный формат - всем рекомендую», - сказал он в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.

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Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

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Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.