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Культура

Псковичи могут проголосовать за стенд региона на выставке-форуме «Россия»

16.01.2024 12:51|ПсковКомментариев: 1

В рамках работы Международной выставки-форума «Россия» продолжается голосование за лучшую экспозицию. Свой голос любой желающий может отдать за стенд Псковской области. Голосование идет в мобильном приложении выставки и на официальном сайте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Стенд Псковской области рассказывает посетителям об уникальном культурном и историческом значении региона, знакомит с достопримечательностями и передовыми современными проектами, реализованными в самых различных отраслях. Ключевой интерактивной зоной экспозиции региона выступит уменьшенная копия Варлаамовской башни, внутри которой расположена зона отдыха и просмотра иммерсивного мультимедийного контента про культуру и традиции Псковского края. Только в День Псковской области стенд региона на Международной выставке-форуме «Россия» посетили более 25 тысяч человек.

В рамках голосования лучшие экспозиции можно определить по 11 номинациям. Так, гости могут выбрать самый оригинальный стенд или самый полезный для детей, экспозицию с лучшим интерактивом или виртуальным туром, туристическим или социальным проектом.

Голосование доступно двумя способами — после регистрации через приложение для смартфонов, которое называется «Россия ВДНХ», либо через официальный сайт (регистрация также необходима). Удобнее всего начать голосование, считав смартфоном QR-код, размещенный на информационной табличке у понравившегося стенда. Он приведет на страницу установки приложения, где, после регистрации, можно будет выразить свое мнение.

Свой голос можно отдать за нескольких экспонентов и сотрудников. Голосовать можно не чаще 1 раза в месяц. Более подробно узнать о голосовании и ознакомиться с результатами выбора посетителей выставки за прошлую неделю можно в мобильном приложении в разделе «Голосование» и на сайте.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.

Теги: #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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