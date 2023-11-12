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Михаил Ведерников: Псковская область – перспективный, динамично развивающийся регион

Псковская область – перспективный, динамично развивающийся регион с тысячелетней историей, богатыми воинскими традициями, удивительной природой и самобытной культурой, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, где сегодня, 20 декабря, проходит День Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: Telegram-канал правительства Псковской области

Губернатор представил главные достижения региональной экономики, рассказал об уникальном культурном и историческом значении северо-западного региона в жизни России.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковская область - один из немногих субъектов РФ, который не потерял в темпах развития с 2020 года. На сегодня регион в пятёрке лидеров среди российских регионов по темпам роста доходов бюджета за последние 5 лет.

Одна из главных точек роста экономики Псковской области - туризм. Регион ежегодно посещают более 450 тысяч туристов и 2 млн экскурсантов.

Древняя Псковская земля традиционно в списке наиболее популярных туристических маршрутов Северо-Запада России. Один из факторов роста турпотока – насыщенная событийная сетка, которая год за годом развивается и совершенствуется. Десятки мероприятий на разный вкус не оставят равнодушных: кинофестиваль «Западные ворота», эногастрономическая ярмарка «Виноград», Пушкинский праздник в Михайловском, концерты и спектакли под открытым небом в стенах древнего Изборска и Псковского кремля.

В 2023 году по нацпроекту в привлекательных туристических локациях построено семь модульных отелей, приведены в порядок дороги к основным туристическим местам.

Псковская область - музей под открытым небом. На территории региона расположено более четырех тысяч объектов культурного наследия, 350 храмов, 10 из которых включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В регионе реставрируют и сохраняют уникальные псковские памятники истории. За 5 лет на восстановление и реставрацию объектов культурного наследия направлено более 5 млрд рублей. Сейчас работы идут на 70 памятниках архитектуры и культуры, 10 из которых уже восстановлены.

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По словам Михаила Ведерникова, псковская экономика успешно выдержала станционное давление и производства Псковской области не только продолжают развиваться и активно замещают импортную продукцию. Великолукский завод «Импульс» запустит в 2024 году первое в России производство герметизированных промышленных аккумуляторов, которые сегодня импортируются из европейских и азиатских стран.

Сама Псковская область тоже заметно преобразилась, отметил Михаил Ведерников. Псковская область входит в число 5-ти динамично развивающихся регионов страны за последние пять лет. Благоустраиваются города и поселки, обновляется социальная инфраструктура, появляются новые спортивные объекты и общественные пространства. В первую очередь – благодаря нацпроектам и поддержке главы государства. За последние пять лет в Псковской области построены детские сады, новые школы, поставлено современное медоборудование, отремонтированы дороги.

Губернатор добавил, что регион не собирается останавливаться. «У нас серьёзные планы по развитию. Но уже сейчас Псковская область – это самобытный, красивый, комфортный и привлекательный регион, который восхищает, вдохновляет и дает силы для новых свершений и новых побед. Приезжайте посмотреть, где начинается Россия!» – сказал в заключение Михаил Ведерников.