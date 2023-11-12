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Милый гость посетил стенд Псковской области на выставке «Россия»

Милый гость посетил стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве, сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Барс передает вам привет и приглашает вас тоже приехать на выставку "Россия"», - говорится в сообщении.

Напомним, посетить стенд Псковской области и другие экспозиции выставки «Россия» можно со вторника по четверг с 10.00 до 21.00, с пятницы до воскресенья с 10.00 до 22.00. По понедельникам на площадке технический день — экспозиции недоступны для посещения.