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Популярная группа «Фрукты» выступит сегодня в Пскове

Популярная московская группа «Фрукты» выступит в финале сегодняшней вечерней программы третьего дня празднования Ганзейских дней на большой сцене Октябрьской площади. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театрально-концертной дирекции региона, организаторы подготовили интересную насыщенную программу для жителей Пскова и гостей города всех возрастов.

Отметим, что все учреждения Театрально-концертной дирекции принимают участие в праздновании Ганзы. Театр кукол в Кутузовском парке покажет три спектакля для детей и взрослых: в 12:00 уже состоялся спектакль «Как стать артистом», на очереди - в 15:00 - балаганное представление «Петрушка и колобок», а в 18:0 - балаганное представление «Цветочек аленький для Марфушки маленькой».

Артисты театр драмы подготовили интерактивное представление «Театральный балаганчик» - они пройдут по Октябрьской площади в колоритных, исторических костюмах и порадуют гостей праздника зажигательными народными песнями и танцами.

Большое количество интересных, ярких коллективов выступят на центральной сцене Октябрьской площади. Закроют сегодняшний день Baltic Sound Гданьск (Польша) в 19:00, затем в 20:00 выступление группы «Красивая» (Псков) и в финале, в 21:00, группа «Фрукты» (Москва).

«Фрукты» - оригинальный музыкальный проект, не имеющий аналогов на всей территории России. Музыканты бессменные резиденты шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. За их плечами более 900 эфиров.

Мастера cover-версий, играющие в год около 140 концертов по всей стране, за 7 лет своего существования не утратили желания делать из до боли знакомых песен что-то по-настоящему свое.