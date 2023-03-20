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«Вам по пояс будет»: часть улицы Маршала Жукова затопило в Великих Луках

Часть улицы Маршала Жукова затопило в Великих Луках. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Вниманию водителей легковых авто, которые будут пытаться форсировать улицу Маршала Жукова в районе реки Коломенка - там сейчас глубоко, короче, вам по пояс будет», - рассказал автор фотографий.

В комментариях ситуацию прокомментировала городская администрация. Сообщается, что 25 марта силами дорожно-строительного управления Великих Лук на месте разлива воды на проезжей частя поставили ограждения, а также знаки объезда дороги.

Причины подтопления выясняются.

Напомним, ранее локальное подтопление произошло в деревне Неелово-2 Псковского района.

На дороге Кунья – Кресты в Куньинском районе образовались две промоины.