«Вам по пояс будет»: часть улицы Маршала Жукова затопило в Великих Луках

Часть улицы Маршала Жукова затопило в Великих Луках. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»
«Вниманию водителей легковых авто, которые будут пытаться форсировать улицу Маршала Жукова в районе реки Коломенка - там сейчас глубоко, короче, вам по пояс будет», - рассказал автор фотографий.
В комментариях ситуацию прокомментировала городская администрация. Сообщается, что 25 марта силами дорожно-строительного управления Великих Лук на месте разлива воды на проезжей частя поставили ограждения, а также знаки объезда дороги.
Причины подтопления выясняются.
Напомним, ранее локальное подтопление произошло в деревне Неелово-2 Псковского района.
На дороге Кунья – Кресты в Куньинском районе образовались две промоины.