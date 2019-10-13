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Политика

Рейтинг политической активности. 4-11 октября

13.10.2019 11:22|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет традиционный обзор политической активности. К большому сожалению нашего штатного комментатора Господина Рейтингомера, минувшая неделя не изобиловала в регионе яркими событиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами резонансных дел. Ни заметных отставок, ни знаковых назначений, ни запоминающихся визитов деятелей федерального уровня тоже не было. 

Если и можно отметить какую-то особенность прошедших семи дней, то это явленная властями эдакая устремленность в будущее. 

В то время как в Пскове политический класс и бизнес-сообщество обсуждали проект стратегического плана развития региона до 2035 года, в Москве на уровне правительства представляли программу социально-экономического развития Псковской области на ближайшую пятилетку. До поездки на совещание у премьер-министра Дмитрия Медведева губернатор Михаил Ведерников (кстати, 12 октября исполнилось 2 года со дня его назначения руководителем региона) провел встречу со студентами ПсковГУ — участниками проекта по прохождению непрерывной практики в подразделениях аппарата и органах исполнительной власти региона. Стартующий через несколько недель проект призван сделать кадровую скамейку длиннее и стать для псковской молодежи своеобразным социальным лифтом. 

На фото: Михаил Ведерников и студенты - участники проекта по прохождению непрерывной практики в администрации области

Как бы там ни было, Господин Рейтингомер внимательно следил за общественно-политической жизнью, мониторил СМИ и телеграм-каналы – и уже готов представить список победителей и проигравших.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков. 

-5 Александр Баранов

Над главой Пушкиногорского района продолжают сгущаться тучи. Псковская Лента Новостей уже писала о том, что к его деятельности у сотрудников правоохранительных органов есть вопросы, и вот последовало развитие этого, крайне неприятного для муниципального управленца, сюжета. Бежаницкий отдел Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области предъявил господину Баранову обвинение по делу о превышении должностных полномочий при переводе имущества МП ЖКХ Пушкиногорского района, сообщила «Псковская губерния» - решением главы имущество муниципального предприятия на сумму около 70 млн рублей было передано в собственность концессионера.

Чем завершится «дело Баранова», загадывать не беремся, однако отмечаем, что кейс главы Пушкиногорья весьма схож с историей теперь уже бывшего руководителя Новоржевского района Михаила Пашкова. Того, помнится, тоже привлекли к ответственности за превышение должностных полномочий (попытку перевести активы муниципального предприятия-банкрота на счета другой организации), и вскоре после окончания судебного процесса господин Пашков покинул кресло руководителя района. 

-4 Обком КПРФ

Судя по официальному сайту областного отделения КПРФ, главным событием в жизни партийной организации на этой неделе стала странная реакция депутата регионального парламента Николая Чувайлова на некий конфликтец перед началом собрания в Великих Луках. Оно было посвящено вопросу  управления многоквартирными домами, ранее находившимися в ведении УК «Дружба».  Коммуниста не пустили на эту встречу — он обиделся и написал гневное письмо. Адресатами этого послания товарищ Чувайлов отчего-то выбрал губернатора и председателя областного Собрания депутатов, видимо, полагая, что заняться им нечем, других дел нет – и, получив писулю, они стремглав понесутся выяснять, что это за охранники стояли на дверях Дома Культуры имени Ленинского комсомола и они почему не пустили депутата. Детский сад какой-то. Правда, в обкоме КПРФ подобному поведению однопартийца не удивились – более того, историю расписали, еще и копии заявлений к тексту на сайте приложили. В целом история выглядит мелко для отделения политической организации, претендующей на звание партии №2, — а ничего другого в рядах коммунистов, если судить по их представительству в интернете, и не происходило.

-3 Галина Неваленная

Депутат Псковской гордумы, главный врач поликлиники получает -3 из-за ситуации, при которой изменения в работе медицинского учреждения вызвали у горожан возмущение и породили версии о том, что востребованные прежде всего пожилыми людьми отделения поликлиник банально закрывают — например, на Красноармейской, 26.

Вышло как в известном анекдоте: «ложечки нашлись» (выяснилось, что это всего лишь ремонт), но «осадок остался».

Поликлинике пришлось публично давать разъяснения и приносить извинения псковичам за доставленные неудобства. Но - неужели нельзя было продумать всё заранее, не превращать плановые изменения в форс-мажор и своевременно проинформировать людей?

-2 Иван Цецерский

Депутат Псковской гордумы, экс-глава города поучаствовал в Москве в первом российско-американском муниципальном форуме «Развитие муниципальной дипломатии. Вызовы и перспективы российско-американского муниципального сотрудничества».

Да-да, в российско-американской встрече участвовал тот самый господин Цецерский, который не далее как в прошлом году грозился этих самых «пиндосов» чуть ли не стереть в порошок. Помните,  его вызвавшее широкий резонанс заявление в Инстаграме? «Пиндосам вы ничего не докажите, они заврались так, что их легче стереть с лица земли, но Господь это запрещает!» И вот теперь – встреча за круглым столом, речи о важности сотрудничества, Иван Цецерский в роли «муниципального дипломата»... 

Всё понимаю – и «худой мир лучше доброй ссоры», и статус председателя правления ассоциации развития МСУ, видимо, обязывает Цецерского участвовать в подобных форумах, но всё равно ситуация выглядит забавно и нелогично: еще недавно слал «пиндосам» проклятия, использовал в отношении их действий определения «вероломные», «подлые», «безрассудные» и т.п, а теперь – «мир, дружба, жвачка». 

-1 Вячеслав Евдокименко

Для члена партии «Коммунисты России», депутата островского районного собрания впору вводить в нашем рейтинге постоянную номинацию «Несуразность недели». Достойных конкурентов не будет. Господин Евдокименко, похоже, готов комментировать, что угодно –  и неважно, где произошло то или иное событие, и понимает ли мундеп в принципе суть происходящего. Вот и на минувшей неделе «альтернативный коммунист» отозвался на резонансное убийство ребенка в Саратове и начавшуюся дискуссию о возможности возвращения смертной казни. Сложно сказать, почему - но г-н Евдокименко ждет реакции на произошедшее от… псковских региональных парламентариев. Дескать, они «не должны остаться в стороне» и «просто обязаны выйти с законодательной инициативой»… 

0 Артур Гайдук 

Врач скорой помощи из Пскова получил удостоверение депутата Псковского областного Собрания и вскоре приступит к работе в региональном парламенте. Напомню, что 8 сентября кандидат от «Яблока» победил на довыборах в округе №2. Вручение корочек представителю оппозиции прошло буднично, без церемонии, и в этом в «Яблоке» увидели «свой глубинный смысл». «Удостоверение Артуру вручила в своем кабинете добрейшая Вера Алексеевна Терехова, заведующая отделом кадров областного Собрания, ветеран нашего парламентского аппарата, работавшая с Виталием Николаевичем Пушкаревым, Юрием Анисимовичем Шматовым и Борисом Геннадьевичем Полозовым. Вера  Алексеевна и есть – псковская парламентская традиция, - написал депутат областного Собрания, яблочник Лев Шлосберг. - А еще сегодня хороший день в истории Псковского «Яблока». Девять лет назад, 10 октября 2010 года, наша команда во главе с легендарным педагогом Сергеем Семеновым получила первый политически значимый результат на выборах депутатов районных собраний, набрав 21% голосов за список партии на выборах депутатов Себежского районного Собрания (2 место, 2 депутатских мандата). Помнится, тогда это событие по каналу «Россия 1» обсуждали Григорий Явлинский и Сергей Брилёв. Девять лет спустя в этот же день получил своё удостоверение первый в истории команды Псковского «Яблока» одномандатный депутат регионального парламента. Так что всё правильно и честно. Спокойно и без фанфар. «Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы…».

+1 Александр Коновалов

Заместитель главы администрации Пскова получает «плюс один» за оперативную реакцию на возведение строителями деревянного ограждения на берегу Псковы, под стенами Богоявленской церкви.  Строительные работы, которые начались на улице Верхне-Береговой, не являются индивидуальной жилищной застройкой. «Это подрядная организация по реконструкции улицы Леона Поземского и прилегающих территорий приняла одностороннее, не согласованное решение разбить на этом участке свой строительный лагерь. При этом она нарушила 200-метровую водоохранную зону и правила организации строительных работ в зоне охраняемого природного ландшафта», - сообщил Коновалов. По его словам, заказчик проекта, администрация города Пскова, уже направила в адрес подрядчика требование в срочном порядке прекратить дальнейшее возведение лагеря, демонтировать установленные конструкции и производить работы в строгом соответствии с проектом организации строительства.

+2 Ульяна Михайлова 

Председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат регионального парламента выступила на неделе с двумя публичными заявлениями. В обоих случаях очевидно, что ее открытые обращения адресованы не только (и даже не столько) заявленным адресатам, сколько федеральному центру. В четверг лидер профсоюзов заочно обратилась к губернатору Михаилу Ведерникову. Обозначив ряд болевых точек в жизни Псковской области - прежде всего, негативные тенденции в сфере здравоохранения, Михайлова предложила региональной власти предусмотреть в 2020 году возможность оздоровительных мероприятий для псковичей. По ее словам, профсоюзы и раньше неоднократно обращались к властям с предложениями активно использовать их лечебно-профилактические учреждения и учреждения отдыха для оздоровления жителей области - однако конкретных предложений от администрации области так и не дождались. Особо отмечу, что единственная персона, названная в обращении по имени-фамилии, это… Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации, формально третий человек в системе российской власти, на днях, по определению Михайловой, попыталась «спросить» с профсоюзов об эффективном использовании профсоюзной собственности. Пересказав ответ ФНПР, Михайлова тут же дает собственный ответ: «профсоюзы Псковской области могут по праву сказать, что в нашем регионе профсоюзная собственность используется эффективно на благо членов профсоюзов и членов их семей» и готовы помогать власти на благо жителей.

В другом обращении, в адрес участников всероссийского профсоюзного форума в Сочи, Михайлова берет еще выше – и апеллирует, по сути, к самому Путину, рассчитывая на внимание президента к «проблеме вмешательства со стороны силовых структур, органов исполнительной власти, должностных лиц, властью наделенных чиновников во внутреннюю деятельность профсоюзов».

«Именно президент на съезде ФНПР сказал о недопустимости вмешательства в деятельность профсоюзов», - напомнила Ульяна Михайлова. 

+3 Виктор Антонов

Под председательством и.о. председателя областного Собрания депутатов прошло обсуждение законодательных механизмов решения проблемы лекарственного обеспечения льготников. Парламентарии неоднократно  поднимали проблему лекарственного обеспечения граждан: вопрос рассматривался на парламентском часе, обсуждался на заседаниях комитетов, Собранием была подготовлена законодательная инициатива о переводе закупок медикаментов для лечения редких заболеваний с регионального на федеральный уровень. «Регион не один год пытается достучаться до федеральных органов власти. Подвижки есть – нас частично услышали по орфанным заболеваниям, но проблема нехватки регионального финансирования на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан гораздо шире. Так что давайте, снова писать и обращаться, чтобы изменить ситуацию», - сказал Виктор Антонов. По итогам встречи он подчеркнул, что необходимо законодательно закрепить принцип предоставления льгот по одному из имеющегося у гражданина оснований, а также увеличить норматив финансовых затрат в месяц на одного человека, получающего государственную социальную помощь за счет средств федерального бюджета. Областное Собрание депутатов подготовит обращение в федеральные органы власти.

+4 Наталья Ильина

Руководитель Псковского государственного университета продолжает в рамках официального визита делегации ПсковГУ в Латвию подписала соглашение об академическом сотрудничестве с Рижским техническим университетом. Вузы займутся совместными исследованиями, образовательными проектами, а также будут содействовать сотрудничеству в рамках программ докторантуры. Документ предполагает обмен образовательными и научно-исследовательскими материалами, публикациями и академической информацией, кадровый обмен. Отметим, что сейчас ПсковГУ имеет более сотрудничает с зарубежными партнерами из 22 стран мира, включая США, Китай, Германию, Францию, Норвегию, Финляндию, Швецию и другие. 

+5 Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области представил на федеральном уровне проект программы социально-экономического развития Псковской области. В четверг глава региона принял участие в совещании под председательством премьер-министра Медведева. Проект индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области по поручению правительства был разработан органами исполнительной власти региона под руководством куратора, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.  Окончательная защита программы состоится в правительстве РФ в конце октября. Ранее Михаил Ведерников заявлял, что итогом реализации программы должно стать создание новых высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, увеличение числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также улучшение демографической ситуации, рост производительности труда, зарплаты и количества городов с благоприятной городской средой.

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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