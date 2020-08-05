Политика

Рейтинг политической активности. Партии на муниципальных выборах

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

На минувшей неделе завершился процесс выдвижения кандидатов на выборы в муниципалитетах. В связи с этим наш штатный комментатор Господин Рейтингомер решил провести беглый смотр партийных кандидатских рядов. Как известно нашим постоянным читателям, обычно он выставляет свои оценки, оценивая реакцию общественности и СМИ на действия тех или иных игроков псковской политической сцены. Однако сегодня, при разговоре о партиях, к привычному субъективному подходу добавился самый что ни на есть объективный критерий — количество выдвинутых кандидатов. Естественно, особое внимание наш обозреватель уделил участию партий в самой статусной и заметной кампании — по выборам главы Себежского района.

Отметим, что в этот раз Рейтингомер решил отказаться от оценок по пятибалльной шкале со знаком плюс или минус — посчитал, что еще не время для этого. Вот пройдет сентябрьское голосование — тогда и определится, кому -5, а кому высокая положительная оценка.

Малые партии

По состоянию на начало августа в Псковской области зарегистрировано 30 региональных отделений политических партий. При этом, чтобы перечислить организации, участвующие в муниципальных выборах - пальцев двух рук будет много. И ладно вне забега — никому неизвестные и непонятно для чего созданные объединения вроде «Партии людей ограниченной трудоспособности России», «Партии родителей будущего» или партии с очень длинным названием «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» (кроме шуток - в Псковской области зарегистрированы и такие). Ну что с них спрашивать?

Но в роли зрителей на выборах сейчас выступают и те малые партии, руководители которых еще недавно били себя пяткой в грудь: мол, мы тут всерьез и надолго, будем участвовать в избирательных кампаниях и громко заявим о себе. Спрашивается, где же вы теперь — та же «Родина» во главе с Константином Вилковым? Куда пропали альтернативные «Коммунисты России»?

Вне забега в Псковской области и недавно созданная партия «За правду» - в нашем регионе эта история, похоже, вообще не о выборах, сейчас прилепинские активисты-заправдинцы — любитель настольных игр Александр Солопов, фельдшер-общественник Иван Васильев и казак Игорь Иванов — зовут в гости Стивена Сигала, видимо, надеясь на то, что актер смотрит их видеозаписи на Ютубе.

Недалеко ушло региональное отделение некой «Родной партии», представленное в избирательных кампаниях на территории городских и сельских поселений Псковской области всего двумя кандидатами.

Упоминания заслуживают и две другие малые партии — во-первых, «пенсионеров за социальную справедливость», во-вторых, «социальной защиты». Здесь мы в очередной раз сталкиваемся с какой-то необъяснимой с точки зрения элементарной логики ситуацией, когда выдвинуть каких-то людей на выборы сил у партийцев хватает, а вот пройти процесс регистрации — уже нет.

«Партия Роста»

При знакомстве со списком кандидатов от «Партии роста» на память невольно приходит персонаж советской кинокомедии, который изъявлял желание потрудиться где угодно - на песчаном карьере, цементном заводе, разгрузке угля, уборке конюшен и т. д.

Вот и руководитель регионального отделения ПР Игорь Романов не изменяет традиции участия в кампаниях едва ли не любого уровня — от губернаторских до муниципальных.

Мало того, что он в числе кандидатов на пост главы Себежского района, так еще возглавляет общую часть партийного списка на выборах депутатов в ряде районов - в частности, в Куньинском, Невельском, Себежском.

Что двигает начинающим политиком — по-прежнему загадка. То ли он продолжает баллотироваться «из любви к искусству», в целях популяризации партии и исходя из принципа «Чем черт не шутит — вдруг повезет». То ли дело тут в выполнении неких специфических задач. Как известно, ранее представители ПР неоднократно играли на выборах роль спойлеров и действовали в интересах кандидатов от власти. Вспомним хотя бы прошлогоднюю кампанию в районах, когда Романов и Ко добивались в судах снятия представителей «Яблока». Посмотрим, чем они будут заниматься на выборах в этот раз — тогда и сделаем однозначные выводы.

«Яблоко»

Вот уж от кого можно было ожидать повышенной активности в районах и заряженности на борьбу, так это - от псковского «Яблока». В последние годы представители именно этой партии неоднократно побеждали на выборах, из-за чего в лексиконе местных политических обозревателей появилось выражение «Псковская яблочная аномалия».

Так что всё предвещало: в 2020 году руководитель регионального отделения партии Лев Шлосберг постарается развить успех и продолжит битву за муниципалитеты. Однако вначале были проигнорированы выборы главы Печорского района. Не стало «Яблоко» бороться и за пост себежского руководителя. При том, что по результатам сентябрьских выборов разыгрываются более тысячи депутатских мандатов, «Яблоко» выдвинуло порядка 180 кандидатов, то есть не смогло «закрыть» абсолютное большинство избирательных округов - в том числе в тех районах, где главами были избраны представители этой партии.

Более того, некоторые из них ушли под знамена «Единой России», из-за чего «Яблоко» в настоящее время несет ощутимые репутационные потери. А сохраняющие верность партии главы находятся над административным прессингом.

И, судя по показателям избирательной кампании-2020, желающих представлять партию на выборах немного — уж точно намного меньше, чем можно было прогнозировать еще недавно.

ЛДПР

Как и следовало ожидать, партия выдвинула своих кандидатов в депутаты во многих районах, городах и сельских поселениях, однако особо следует сказать о выборах главы Себежского района, кстати, еще во времена Михайлова — Христофорова имевшего для псковских «жириновцев» особое значение. Там «соколов» представит местный партийный координатор, предприниматель из Идрицы Алексей Харлашин.

Что в этом особенного, спросите вы? Дело в том, что в отличие от привычной ситуации, когда кандидаты от ЛДПР скорее руководствуются на выборах принципом «Главное - не победа, а участие» и на многое не рассчитывают, здесь карта может лечь по-иному. Господин Харлашин известен в районе, пять лет назад участвовал в выборах главы — и занял тогда второе место, набрав почти 21%. В условиях, когда ЛДПР вновь в центре внимания, на фоне событий в Хабаровске рейтинг партии растет (при этом в Себеже нет кандидатов ни от КПРФ, ни от «Яблока», у господина Харлашина есть шанс не просто улучшить прежнее достижение, но и попытаться дать бой действующему главе — единороссу Леониду Курсенкову.

КПРФ

Всё еще претендующая на статус «партии №2», КПРФ выдвинула на муниципальные выборы в Псковской области порядка двухсот кандидатов, в списке преобладают проверенные кадры, скажем корректно, зрелого возраста. При этом по причинам, которые так и не были внятно объяснены руководством обкома во главе с первым секретарем Петром Алексеенко, псковские зюгановцы не стали даже обозначать своего присутствия на выборах главы Себежского района. Кандидата от партии там нет.

И это при том, что в качестве самовыдвиженца идет глава администрации сельского поселения «Красноармейская волость» Виктор Лапшин.

Тот самый Лапшин, который в прошлом году участвовал в выборах главы Пустошкинского района именно от КПРФ - правда, по решению суда был снят с предвыборной дистанции. Как говорят, сейчас экс-кандидат от КПРФ фактически отмежевался от бывших соратников. Поможет ли ему это на выборах — посмотрим в сентябре, а вот то, что такая ситуация бьет по псковским коммунистам — очевидно уже сейчас.

«Справедливая Россия»

Если не считать единороссов, традиционно выдвигающих кандидатов во всех округах, псковские эсеры выдвинули наибольшее количество своих представителей на выборах в муниципалитетах — более 220. Ни одна другая оппозиционная партия превзойти этот показатель не смогла. Естественно, «Справедливая Россия» представлена в кампаниях по выборах депутатов районных собраний — и тут интересно, что первую позицию в общей части партийных списков в Куньинском, Невельском и Себежском районах занимает депутат Псковской городской думы Олег Брячак.

То есть он фактически выступает «паровозом», что, на мой взгляд, выглядит вполне логично: мало того, что фамилия в регионе известная (благодаря и самому Олегу Михайловичу, и Брячаку-старшему), так еще неформальному лидеру псковских эсеров необходимо напоминать о себе, имея в виду грядущие кампании более высокого уровня — депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания депутатов.

В выборах себежского главы СР не участвует — впрочем, этого никто и не ждал: как неоднократно пояснял господин Брячак, в условиях, когда кандидаты от оппозиции (в том числе эсеры) после избрания главами становились членами партии власти, никакого смысла вкладываться в кампании по выборам муниципальных руководителей не стало.

«Единая Россия»

Партия выдвинула на сентябрьские выборы в муниципальных образованиях максимальное количество кандидатов — 1154 человека. В это число вошли не только члены «Единой России» и ее сторонники, но и многие беспартийные. Следует напомнить, что с самого начала подготовки к избирательной кампании 2020 года руководством ЕР ставилась задача «закрыть» 100% округов, и с ней справились, несмотря на то, что люди в районах сейчас, как известно, не горят желанием идти в органы местного самоуправления.

Понятно, что с возможностями и ресурсной базой партии власти никто из других участников выборов сравниться не может — ЕР по-прежнему доминирует. Вместе с тем существуют определенные сложности - и нельзя сказать, что всё у единороссов Псковской области идеально.

К проблемным зонам, о которых известно уже давно (о них обозреватели Псковской Ленты Новостей писали неоднократно), на минувшей неделе добавилась еще одна: в отставку ушел глава Великолукского района Сергей Петров. Вполне вероятно, что оппоненты партии попытаются дестабилизировать ситуацию и использовать ее в своих интересах.

Итак, все кандидаты выдвинуты. В сентябре мы посмотрим, чем завершится эта масштабная муниципальная кампания (вернее сказать — 114 кампаний на территории Псковской области). Ни для кого не секрет, что выборы всегда могут таить неожиданности. Здесь нет ничего предсказуемого и однозначного. Об этом всем участникам политического процесса всегда необходимо помнить.

Ваш Господин Рейтингомер