Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вечное движение жизни
образование сегодня и завтра
Собираемся в школу!
Резиновые сапоги: за и против
Учеба в Институте деловой карьеры
Рецепт идеального вечера
Здесь будет город-парк
Гонки по вертикали
Новая эра городской среды
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Политика 05.08.2020 14:590 В Псковской области завершилось выдвижение кандидатов на сентябрьские выборы 09.08.2020 20:450 Рейтинг политической активности. Партии на муниципальных выборах 09.08.2020 20:040 Саботажем назвала порчу бюллетеней на выборах президента Беларуси глава ЦИК 09.08.2020 12:260 Александр Лукашенко отдал свой голос на выборах президента Беларуси 08.08.2020 13:404 В Псковской области задержали сотрудников «Открытой России», ехавших наблюдать за выборами в Беларуси 07.08.2020 15:361 Виталий Аршинов: Местное самоуправление могут уничтожить
 
 
 
Самое популярное 03.08.2020 15:051 Стало известно, какая стоматологическая клиника в Пскове закрыта на карантин 04.08.2020 10:375 Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области 02.08.2020 21:241 На трассе Санкт-Петербург-Псков произошло ДТП со смертельным исходом 08.08.2020 10:1723 Интерактив: Пожилые супруги ползли из больницы до Ольгинского моста на глазах у равнодушных прохожих 02.08.2020 19:495 В Москве подрались десантники и сотрудники Росгвардии. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтинг политической активности. Партии на муниципальных выборах

09.08.2020 20:45|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

На минувшей неделе завершился процесс выдвижения кандидатов на выборы в муниципалитетах. В связи с этим наш штатный комментатор Господин Рейтингомер решил провести беглый смотр партийных кандидатских рядов. Как известно нашим постоянным читателям, обычно он выставляет свои оценки, оценивая реакцию общественности и СМИ на действия тех или иных игроков псковской политической сцены. Однако сегодня, при разговоре о партиях, к привычному субъективному подходу добавился самый что ни на есть объективный критерий — количество выдвинутых кандидатов. Естественно, особое внимание наш обозреватель уделил участию партий в самой статусной и заметной кампании — по выборам главы Себежского района.

Отметим, что в этот раз Рейтингомер решил отказаться от оценок по пятибалльной шкале со знаком плюс или минус — посчитал, что еще не время для этого. Вот пройдет сентябрьское голосование — тогда и определится, кому -5, а кому высокая положительная оценка.

Малые партии

По состоянию на начало августа в Псковской области зарегистрировано 30 региональных отделений политических партий. При этом, чтобы перечислить организации, участвующие в муниципальных выборах - пальцев двух рук будет много. И ладно вне забега — никому неизвестные и непонятно для чего созданные объединения вроде «Партии людей ограниченной трудоспособности России», «Партии родителей будущего» или партии с очень длинным названием «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» (кроме шуток - в Псковской области зарегистрированы и такие). Ну что с них спрашивать?

Но в роли зрителей на выборах сейчас выступают и те малые партии, руководители которых еще недавно били себя пяткой в грудь: мол, мы тут всерьез и надолго, будем участвовать в избирательных кампаниях и громко заявим о себе. Спрашивается, где же вы теперь — та же «Родина» во главе с Константином Вилковым? Куда пропали альтернативные «Коммунисты России»?

Вне забега в Псковской области и недавно созданная партия «За правду» - в нашем регионе эта история, похоже, вообще не о выборах, сейчас прилепинские активисты-заправдинцы — любитель настольных игр Александр Солопов, фельдшер-общественник Иван Васильев и казак Игорь Иванов — зовут в гости Стивена Сигала, видимо, надеясь на то, что актер смотрит их видеозаписи на Ютубе.

Недалеко ушло региональное отделение некой «Родной партии», представленное в избирательных кампаниях на территории городских и сельских поселений Псковской области всего двумя кандидатами.

Упоминания заслуживают и две другие малые партии — во-первых, «пенсионеров за социальную справедливость», во-вторых, «социальной защиты». Здесь мы в очередной раз сталкиваемся с какой-то необъяснимой с точки зрения элементарной логики ситуацией, когда выдвинуть каких-то людей на выборы сил у партийцев хватает, а вот пройти процесс регистрации — уже нет.

«Партия Роста»

При знакомстве со списком кандидатов от «Партии роста» на память невольно приходит персонаж советской кинокомедии, который изъявлял желание потрудиться где угодно - на песчаном карьере, цементном заводе, разгрузке угля, уборке конюшен и т. д.

Вот и руководитель регионального отделения ПР Игорь Романов не изменяет традиции участия в кампаниях едва ли не любого уровня — от губернаторских до муниципальных.

Мало того, что он в числе кандидатов на пост главы Себежского района, так еще возглавляет общую часть партийного списка на выборах депутатов в ряде районов - в частности, в Куньинском, Невельском, Себежском.

Что двигает начинающим политиком — по-прежнему загадка. То ли он продолжает баллотироваться «из любви к искусству», в целях популяризации партии и исходя из принципа «Чем черт не шутит — вдруг повезет». То ли дело тут в выполнении неких специфических задач. Как известно, ранее представители ПР неоднократно играли на выборах роль спойлеров и действовали в интересах кандидатов от власти. Вспомним хотя бы прошлогоднюю кампанию в районах, когда Романов и Ко добивались в судах снятия представителей «Яблока». Посмотрим, чем они будут заниматься на выборах в этот раз — тогда и сделаем однозначные выводы.

«Яблоко»

Вот уж от кого можно было ожидать повышенной активности в районах и заряженности на борьбу, так это - от псковского «Яблока». В последние годы представители именно этой партии неоднократно побеждали на выборах, из-за чего в лексиконе местных политических обозревателей появилось выражение «Псковская яблочная аномалия».

Так что всё предвещало: в 2020 году руководитель регионального отделения партии Лев Шлосберг постарается развить успех и продолжит битву за муниципалитеты. Однако вначале были проигнорированы выборы главы Печорского района. Не стало «Яблоко» бороться и за пост себежского руководителя. При том, что по результатам сентябрьских выборов разыгрываются более тысячи депутатских мандатов, «Яблоко» выдвинуло порядка 180 кандидатов, то есть не смогло «закрыть» абсолютное большинство избирательных округов - в том числе в тех районах, где главами были избраны представители этой партии.

Более того, некоторые из них ушли под знамена «Единой России», из-за чего «Яблоко» в настоящее время несет ощутимые репутационные потери. А сохраняющие верность партии главы находятся над административным прессингом.

И, судя по показателям избирательной кампании-2020, желающих представлять партию на выборах немного — уж точно намного меньше, чем можно было прогнозировать еще недавно.

ЛДПР

Как и следовало ожидать, партия выдвинула своих кандидатов в депутаты во многих районах, городах и сельских поселениях, однако особо следует сказать о выборах главы Себежского района, кстати, еще во времена Михайлова — Христофорова имевшего для псковских «жириновцев» особое значение. Там «соколов» представит местный партийный координатор, предприниматель из Идрицы Алексей Харлашин.

Что в этом особенного, спросите вы? Дело в том, что в отличие от привычной ситуации, когда кандидаты от ЛДПР скорее руководствуются на выборах принципом «Главное - не победа, а участие» и на многое не рассчитывают, здесь карта может лечь по-иному. Господин Харлашин известен в районе, пять лет назад участвовал в выборах главы — и занял тогда второе место, набрав почти 21%. В условиях, когда ЛДПР вновь в центре внимания, на фоне событий в Хабаровске рейтинг партии растет (при этом в Себеже нет кандидатов ни от КПРФ, ни от «Яблока», у господина Харлашина есть шанс не просто улучшить прежнее достижение, но и попытаться дать бой действующему главе — единороссу Леониду Курсенкову.

КПРФ

Всё еще претендующая на статус «партии №2», КПРФ выдвинула на муниципальные выборы в Псковской области порядка двухсот кандидатов, в списке преобладают проверенные кадры, скажем корректно, зрелого возраста. При этом по причинам, которые так и не были внятно объяснены руководством обкома во главе с первым секретарем Петром Алексеенко, псковские зюгановцы не стали даже обозначать своего присутствия на выборах главы Себежского района. Кандидата от партии там нет.

И это при том, что в качестве самовыдвиженца идет глава администрации сельского поселения «Красноармейская волость» Виктор Лапшин. 

Тот самый Лапшин, который в прошлом году участвовал в выборах главы Пустошкинского района именно от КПРФ - правда, по решению суда был снят с предвыборной дистанции. Как говорят, сейчас экс-кандидат от КПРФ фактически отмежевался от бывших соратников. Поможет ли ему это на выборах — посмотрим в сентябре, а вот то, что такая ситуация бьет по псковским коммунистам — очевидно уже сейчас.

«Справедливая Россия»

Если не считать единороссов, традиционно выдвигающих кандидатов во всех округах, псковские эсеры выдвинули наибольшее количество своих представителей на выборах в муниципалитетах — более 220. Ни одна другая оппозиционная партия превзойти этот показатель не смогла. Естественно, «Справедливая Россия» представлена в кампаниях по выборах депутатов районных собраний — и тут интересно, что первую позицию в общей части партийных списков в Куньинском, Невельском и Себежском районах занимает депутат Псковской городской думы Олег Брячак.

То есть он фактически выступает «паровозом», что, на мой взгляд, выглядит вполне логично: мало того, что фамилия в регионе известная (благодаря и самому Олегу Михайловичу, и Брячаку-старшему), так еще неформальному лидеру псковских эсеров необходимо напоминать о себе, имея в виду грядущие кампании более высокого уровня — депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания депутатов.

В выборах себежского главы СР не участвует — впрочем, этого никто и не ждал: как неоднократно пояснял господин Брячак, в условиях, когда кандидаты от оппозиции (в том числе эсеры) после избрания главами становились членами партии власти, никакого смысла вкладываться в кампании по выборам муниципальных руководителей не стало.

«Единая Россия»

Партия выдвинула на сентябрьские выборы в муниципальных образованиях максимальное количество кандидатов — 1154 человека. В это число вошли не только члены «Единой России» и ее сторонники, но и многие беспартийные. Следует напомнить, что с самого начала подготовки к избирательной кампании 2020 года руководством ЕР ставилась задача «закрыть» 100% округов, и с ней справились, несмотря на то, что люди в районах сейчас, как известно, не горят желанием идти в органы местного самоуправления.

Понятно, что с возможностями и ресурсной базой партии власти никто из других участников выборов сравниться не может — ЕР по-прежнему доминирует. Вместе с тем существуют определенные сложности - и нельзя сказать, что всё у единороссов Псковской области идеально.

К проблемным зонам, о которых известно уже давно (о них обозреватели Псковской Ленты Новостей писали неоднократно), на минувшей неделе добавилась еще одна: в отставку ушел глава Великолукского района Сергей Петров. Вполне вероятно, что оппоненты партии попытаются дестабилизировать ситуацию и использовать ее в своих интересах.

Итак, все кандидаты выдвинуты. В сентябре мы посмотрим, чем завершится эта масштабная муниципальная кампания (вернее сказать — 114 кампаний на территории Псковской области). Ни для кого не секрет, что выборы всегда могут таить неожиданности. Здесь нет ничего предсказуемого и однозначного. Об этом всем участникам политического процесса всегда необходимо помнить.

Ваш Господин Рейтингомер

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как бороться с проявлениями вандализма в Псковской области?
В опросе приняло участие 305 человек
09.08.2020, 21:060 Виновница ДТП с автобусом на Гдовке доставлена в областную больницу 09.08.2020, 20:450 Рейтинг политической активности. Партии на муниципальных выборах 09.08.2020, 20:302 Михаил Ведерников: Сето – гостеприимные и гордые люди 09.08.2020, 20:040 Саботажем назвала порчу бюллетеней на выборах президента Беларуси глава ЦИК
09.08.2020, 19:340 Интерактив: Инвалиды по зрению вынуждены выбрасывать мусор в сгоревший контейнер 09.08.2020, 19:012 Генеральские каракулевые шапки в армии России уходят в прошлое 09.08.2020, 18:270 Врезавшаяся в автобус на Гдовской трассе находилась в состоянии опьянения 09.08.2020, 18:051 В Псковской области 10 августа температура поднимется до плюс 26 градусов
09.08.2020, 17:411 В Пскове найден паспорт Дмитрия Иванова и утеряны документы Петра Заводовского 09.08.2020, 17:120 Стоимость ОСАГО вырастет в России осенью 09.08.2020, 16:350 До трех лет тюрьмы грозит жителю гдовской деревни за фиктивную регистрацию украинки 09.08.2020, 16:130 Прекращен поиск живых людей под завалами после взрыва в Бейруте
09.08.2020, 15:490 Валентин Курбатов: Сейчас мы уже не псковичи, а как бы играем псковичей 09.08.2020, 15:250 Андрея Федорова из Великих Лук с марта прошлого года ищет полиция 09.08.2020, 15:116 К тотальной нетерпимости по отношению к «кухонным варварам» призвал губернатор псковичей 09.08.2020, 14:450 Грозы надвигаются на юг Псковской области
09.08.2020, 14:130 Дорогу до границы с Беларусью отремонтировали в Себежском районе 09.08.2020, 14:030 Перелом костей таза получила водитель опрокинувшегося в кювет автомобиля 09.08.2020, 13:410 Николай Козловский и Любовь Романова поздравили великолучан с Днем строителя 09.08.2020, 13:345 В Пскове приземлились десантники из Конго, Мали, Камбоджи, Китая, Таджикистана, Намибии и Гвинеи
09.08.2020, 13:140 Житель Ленобласти протаранил в Псковской области опору ЛЭП 09.08.2020, 13:070 Большинство обнаруженных на месте концлагеря в Моглино останков принадлежат женщинам 09.08.2020, 12:591 Перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора сбил водитель в Пскове 09.08.2020, 12:460 За верность призванию поблагодарили псковских строителей Елена Полонская и Александр Братчиков
09.08.2020, 12:260 Александр Лукашенко отдал свой голос на выборах президента Беларуси 09.08.2020, 12:010 Продукты, косметику и одежду пыталась похитить псковичка из магазина на Рижском проспекте 09.08.2020, 11:381 Псковский губернатор – строителям: Вы строите будущее городов и поселков 09.08.2020, 11:250 Пушкиногорский район остается самым чистым от коронавируса в Псковской области
09.08.2020, 11:060 Пятилетний ребенок пострадал в ДТП на трассе М-9 из-за уснувшего водителя. ФОТО 09.08.2020, 10:472 Михаил Ведерников: Консервация Волышово защитит тех, кто пытается посещать усадьбу 09.08.2020, 10:302 Почти четыре километра реки Великой в Пскове расчистят и углубят 09.08.2020, 10:160 Пропитанный мазутом грунт вынут в Середке и увезут на утилизацию
09.08.2020, 09:431 Глава «Россетей» приедет в Псков для обсуждения программы модернизации сетей региона 09.08.2020, 09:290 Оборудование из Великих Лук отправилось во Францию на термоядерный реактор 09.08.2020, 09:201 Александр Котов в День строителя напомнил о задаче кардинального решения жилищного вопроса 09.08.2020, 09:0713 В Псковской области 1 сентября, скорее всего, не будет традиционных линеек – губернатор
09.08.2020, 08:000 «Псковский строительный комплекс» поздравляет коллег с Днем строителя 08.08.2020, 23:098 Актер Андрей Кайков отдыхает в Печорах 08.08.2020, 22:210 Число случаев COVID-19 в мире превысило 19 миллионов 08.08.2020, 21:410 В Псковской области экипажи армейской авиации ЗВО отработали действия в нештатных ситуациях
08.08.2020, 20:430 Смертельное ДТП произошло под Пустошкой 08.08.2020, 20:208 Арбитражный суд Северо-Запада принял сторону «Псковнефтепродукта» по вопросу АЗС рядом с Мирожским монастырем 08.08.2020, 19:250 Названы вакансии с зарплатой более 300 тысяч рублей 08.08.2020, 18:440 В России упростят порядок получения денег наследниками
08.08.2020, 17:220 Жителям Идрицы напомнили правила пожарной безопасности 08.08.2020, 16:400 До +29 градусов прогнозируют в Псковской области в воскресенье 08.08.2020, 16:156 В Китае появился новый смертельный вирус 08.08.2020, 15:4912 В России предложили ввести штрафы за громкую музыку в автомобилях в любое время суток
08.08.2020, 15:303 Милонов рассказал, зачем чиновники летают бизнес-классом 08.08.2020, 14:571 Петербуржец ездил по Порхову в пьяном виде 08.08.2020, 14:290 Названы самые популярные породы кошек в России 08.08.2020, 13:580 В Сругокрасненском районе ВАЗ врезался в «Форд», стоящий на светофоре
08.08.2020, 13:404 В Псковской области задержали сотрудников «Открытой России», ехавших наблюдать за выборами в Беларуси 08.08.2020, 13:070 Полсотни парковых деревьев получит Гдов к экологическому субботнику «Зеленая весна» 08.08.2020, 12:510 Пьяный подросток на мопеде врезался в «Опель» на трассе Псков - Гдов 08.08.2020, 12:470 Две жительницы Великого Новгорода попали в ДТП в Псковском районе
08.08.2020, 12:367 Икоту причислили к симптомам коронавируса 08.08.2020, 12:180 Городищенская библиотека начала проводить «нескучные выходные» 08.08.2020, 12:040 Около 1 млн преступлений зафиксировано в России за полгода 08.08.2020, 11:504 Депутата раскритиковали за появление в мини-платье
08.08.2020, 11:340 Лучшие студенты российских художественных вузов выехали на пленэр в Псково-Печерский монастырь. ФОТО 08.08.2020, 11:101 Росгвардия производит отбор кандидатов для службы по контракту в Чечне 08.08.2020, 10:590 Росреестр заявил о блокировке 34 сайтов-двойников ведомства 08.08.2020, 10:471 Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 57
08.08.2020, 10:431 Псковские общественники проверили детские игровые площадки 08.08.2020, 10:290 Стало известно, в каких сферах легче всего найти подработку 08.08.2020, 10:1723 Интерактив: Пожилые супруги ползли из больницы до Ольгинского моста на глазах у равнодушных прохожих 08.08.2020, 10:061 В Новоржевском районе вывоз ТКО затруднен из-за заросших контейнерных площадок
08.08.2020, 09:520 Всемирный день кошек отмечается сегодня 08.08.2020, 09:360 Первенство России по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад» стартует сегодня 07.08.2020, 22:433 Различия в данных оперштаба и Росстата по смертям от COVID объяснили методом учета 07.08.2020, 21:550 В Индии при жесткой посадке Boeing 737 погибли 14 человек
07.08.2020, 21:300 Псковских общественников приглашают к участию в конкурсе «Лидер 21-го века» 07.08.2020, 20:590 «Зенит» завоевал Суперкубок России 07.08.2020, 20:391 В России могут учредить новый профессиональный праздник 07.08.2020, 20:034 Необычные граффити появились на пешеходных дорожках Пскова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.