Премьерно-показательно

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни.
На минувшей неделе встречей Владимира Путина с руководителями партийных фракций в Госдуме фактически был дан старт избирательной кампании. Парламентские выборы (а их значимость для России президент определил как «огромную и исключительную») пройдут в сентябре, однако градус дискуссии уже повышается, отметил Путин. И призвал партийных лидеров «не ругаться друг с другом», а показывать свой подход, помня, что люди «не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен».
Между тем центральным событием в общественно-политической жизни Псковской области стал приезд премьер-министра Михаила Мишустина. Как было заявлено в ходе визита, ежегодно до 2024-го наш регион будет получать каждый год дополнительно 1 млрд рублей. По мнению председателя правительства, эти средства, прежде всего, должны направляться на первоочередные проекты, в том числе на развитие промышленного кластера. В компании министра труда и социальной защиты Антона Котякова, руководителя министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра экономического развития Максима Решетникова, главы Минфина Антона Силуанова премьер посетил ряд социальных и промышленных объектов Псковской области.
За этими и многими другими событиями внимательно наблюдал наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Он уже готов выставить свои субъективные оценки политикам, чиновникам, общественникам и прочим региональным деятелям. Шкала, как и прежде, пятибалльная.
- 5 Псковское «Яблоко»
Региональное отделение партии «Яблоко», еще недавно претендовавшее на титул основного соперника ЕР на муниципальных выборах, пропускает уже четвертую кампанию по выборам глав районов. В прошлом году Лев Шлосберг и Ко не выставили кандидатов в Печорском, Себежском и Великолукском районах. Теперь вот - в Порховском, где 18-го февраля завершилось выдвижение кандидатов.
Напомню, выборы там пройдут в апреле, среди претендентов на пост №1 – представители всех основных политических объединений и т.н. малых партий, есть самовыдвиженец, а вот яблочника – нет. Всё это рождает вопросы о состоянии, в котором ныне находится псковское отделение одной из старейших партий России. Нелегко приходится и районным главам, ранее избранным от этой политической организации. То и дело им «прилетает» от оппонентов.
На минувшей неделе объектом жесткого троллинга в соцсетях стала новоржевская руководительница Софья Пугачева, ей досталось за «ЧП районного масштаба» - пропажу гербовой печати администрации.
- 4 Наталья Ильина
Ректор псковского госуниверситета получает низкую оценку со знаком минус в связи с вынесением приговора преподавателю ПсковГУ, которого обвиняли в мошенничестве в составе организованной группы. Напомню, Псковский городской суд вынес приговор троим местным жителям, которые совершили мошеннические действия в отношении одного из банков.
Речь тут идет о бывшей сотруднице данного банка, преподавателе Псковского государственного университета и лице без определенного места работы, которые похитили денежные средства банка в сумме 2,5 млн рублей, незаконно оформив кредит на подставных лиц. Суд признал их виновными и назначил наказания – это, безусловно, серьезный удар по репутации вуза, в котором то студенты попадаются на употреблении наркотиков, то преподавателей осуждают за мошенничество.
- 3 Евгений Федоров
Депутат Госдумы, избранный от ЕР в группе, включающей Псковскую область, в кои-то веки обратил внимание на регион и неожиданно прокомментировал в соцсетях визит премьер-министра Михаила Мишутина. Псковскую область, в которой г-н Федоров фактически не бывает, он упорно называл «нашей», визит - «чрезвычайно важным», а еще выдал на-гора кучу общих слов, при этом допустил множество ошибок и обороты вроде такого: «Еще раз скажу, особенно туризма, что мы все собственно видим на наших глазах».
- 2 Елена Полонская
Псковский городской суд подтвердил законность постановления Управления Федеральной антимонопольной службы о штрафе в отношении главы Пскова за нарушение законодательства о контрактной системе. В этот раз было установлено отсутствие организованного процесса закупок в Псковской гордуме, в связи с чем оппоненты Елены Полонской в очередной раз подвергли ее критике в соцсетях и телеграм-каналах.
- 1 Ольга Евстигнеева
Председатель комитета по социальной защите Псковской области докладывала премьер-министру Михаилу Мишустину о строящемся комплексе «Социальный городок».
В итоге премьер-министр попросил губернатора взять строительство под личный контроль, чтобы Соцгородок сдали не к концу 2022-го, а раньше.
0 Дарья Сиротина
Экс-руководительница информационно-аналитического отдела Молодежного центра Пскова возглавила воссозданную пресс-службу городской администрации. На рабочей встрече журналистам ее представил сити-менеджер Александр Братчиков. Напомню, что собственного отдела по работе со СМИ в администрации города не было с 2011 года.
+1 Александр Седунов
Председатель областного комитета по образованию вместе с другими региональными чиновниками принимал на минувшей неделе заместителя министра просвещения РФ Дмитрия Глушко.
И это при том, что еще недавно о скорой отставке «главного по образованию» не говорил только ленивый. Однако, несмотря на прогнозы, Александр Седунов продолжает работать в кресле главы комитета.
+ 2 Аркадий Мурылев
Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей внес свои инициативы при обсуждении законопроекта об изменениях в закон «О патентной системе налогообложения». Господин Мурылев предложил в отношении торговли и общепита упростить градацию по площади помещений, чтобы избавить предпринимателей, имеющих несколько разных по размеру объектов, от необходимости покупать два патента.
А вот другое замечание бизнес-омбудсмена вызвало споры. По мнению Аркадия Мурылева, потенциально возможный доход от содержания стоянок автотранспорта завышен как минимум на треть, а значит, патент не будет востребован из-за отсутствия экономической выгоды. Авторы законопроекта с этим не согласились, аргументировав позицию, тем, что предложенная ими цифра соотносится с ЕНВД.
+ 3 Максим Жаворонков
Как утверждает издание, Максим Жаворонков займет место Константина Мазуревского, которого Государственная дума накануне делегировала в новый состав Центральной избирательной комиссии РФ как представителя «Единой России».
+ 4 Сергей Дьячков
Напомню, что Сергей Дьячков возглавил Псковскую таможню в феврале 2020 года в звании полковника таможенной службы. В таможенных органах он служит с 1993 года, начинал службу в должности инспектора грузового отдела. С 2014 года возглавлял Архангельскую таможню.
+ 5 Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области в четверг, 18 февраля, принимал председателя правительства России Михаила Мишустина и получил от него высокую оценку, а также публичную поддержку в плане реализации приоритетных проектов.
Позицию премьер-министра по особой экономической зоне «Моглино» и ряду других направлений уже неоднократно процитировали в СМИ – поэтому не буду повторяться. Отмечу лишь, что, помимо прочего, Михаил Мишустин поддержал псковское руководство по нескольким, крайне важным для него, вопросам. Каким именно – пока конкретно не объявляется. Соответствующие заявления чиновников прозвучат после того, как премьер-министр даст в Москве соответствующие поручения соответствующим министерствам.
Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.
Господин Рейтингомер