Политика

Рейтинг политической активности. 15-22 ноября

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Сегодняшняя публикация - можно сказать, «юбилейная»: исполнилось 100 дней, как Господин Рейтингомер взялся за дело - начал мониторить общественно-политическое пространство Псковской области, масс-медиа и социальные сети, выискивая там лузеров и победителей для своего еженедельного рейтинга.

Количество персонажей, входивших в него за это время, приблизилось к сотне. И кого среди них только нет! Чиновники, депутаты, партийцы, гражданские активисты, политтехнологи, околополитические фрики — всяк попадает под руку нашему обозревателю. Невзирая на чины и звания, Рейтингомер рубит правду-матку. Низших оценок (-4 и -5) за три с лишним месяца удостоились многие известные и влиятельные персоны. Кто б ты ни был — хоть вице-губернатор или депутат Госдумы, высокопоставленный партийный деятель или лидер общественного мнения - будь уверен: Рейтингомер доберется и до тебя, обязательно отметит косяки, недальновидные шаги и глупые заявления. Однако наш обозреватель способен видеть и позитив.

На вершине рейтинга с оценкой +5 за сто дней побывали семь человек, в том числе такие разные, как, например, региональные лидеры партий — единоросс Александр Козловский и яблочник Лев Шлосберг, свежеиспеченная глава Пскова Елена Полонская и митрополит Псковский и Порховский Тихон... Впрочем, «интродукция» затянулась — пора начинать обзор политической активности на минувшей неделе.

Свои субъективные оценки Рейтингомер выставляет по пятибалльной шкале. 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.

-5 Максимально низкий балл в этот раз не получает никто.

За время, прошедшее с момента предыдущей публикации, ни один из представителей псковского политического класса не потерпел сокрушительного поражения, не вляпался в резонансный скандал, не получил позорную отставку и т.п.

-4 Ульяна Михайлова

Председатель областного совета профсоюзов мало того, что проиграла в городском суде государственному медиахолдингу (из-за публикации о якобы имевших место финансовых махинациях в руководстве облсопрофа), так еще продолжает терять очки и уступать оппонентам в позиционной борьбе.

Понимаю, что общественнице и депутату областного Собрания, являющейся фигурантом нескольких уголовных дел, сейчас приходится очень тяжело, но если она встала на путь борьбы - надо держать удар и не совершать ошибок. Однако Ульяна Александровна раз за разом наступает на одни и те же грабли — в том числе делает ставку на тех, кому не следовало бы доверять, и несет потери, сотрудничая с персонажами, на которых пробу ставить негде. Например, собралась заказать социологическое исследование небезызвестному фрику-блогеру-бипатриду, и.о. руководителя муниципального предприятия г-ну Малову, что само по себе уже смешно. А если учесть, что темой «исследования» является отношение к власти, то совсем нелепо заказывать его персонажу, работающему на власть.

Бывший организатор штаба «Открытой России» Ходорковского, а ныне слуга режима вряд ли замолвит словечко за госпожу Михайлову в высоких кабинетах, где она попала в черный список. Понятно, что сейчас особо выбирать не из кого, но все-таки... К слову, желание представить наличие «широкого фронта» людей, выступающих в поддержку Ульяны Александровны, порой приводит к ситуациям весьма комичным и странным — таким, как публикация на сайте облсовпрофа следующей информации: приглашенный выступить в профсоюзный санаторий музыкант и поэт-песенник Симон Осиашвили выразил поддержку госпоже Михайловой. Злые языки уже упражняются в остроумии и делают ставки, кто из подзабытых героев 1990-х может быть тут следующим — Укупник? Серов? Титомир?

-3 Владимир Никитин

Член ЦК КПРФ, экс-депутат Госдумы, руководитель движения «Русский лад» опубликовал очередную статью под названием «ДНК-генеалогию – на борьбу с русофобией». Обильно цитируя книгу Анатолия Клёсова «ДНК-генеалогия славян: новые открытия», Никитин пишет, что у скифов, славян и русских общая «арийская биография». Все они принадлежат одному роду (гаплогруппе) R1a, у них были общие предки - арии, которые жили примерно 22 тысячи лет назад. Когда-то тогда же появился другой род - гаплогруппа R1b, это - эрбины. Потом и те, и другие мигрировали в Европу — и до настоящего времени противостоят друг другу. Первые - хорошие, мирные люди, то есть мы. Вторые - агрессивные насильники, проводят “кровавую” колонизацию территорий, это наши враги.

Что делать? Никитин предлагает дружить с генетическими родственниками с «арийской биографией» - киргизами, казахами, узбеками, таджиками и т.д. Еще с Индией. «Ведь гаплотипы этнических русских гаплогруппы R1а и индийцев той же группы практически одинаковы. Это две родные ветви ариев, идущие рядом друг с другом. Наши народы как два племянника – очень похожи друг на друга, потому что их отцы родные братья, а дедушка – общий предок... Закономерна и генетически оправдана помощь Российской Федерации народу Сирийской республики», - расставляет всё по своим местам историк Никитин и делает ожидаемый вывод: «Да, мы супер-этнос».

Не в силах более разбираться в движении ариев и эрбинов против часовой стрелки, остановлюсь в пересказе и позволю дать совет гуру и неформальному лидеру псковских коммунистов — многоопытному «политическому динозавру», как Никитина когда-то назвал Турчак. По-моему, больший смысл имело бы описать свои 20 лет в Госдуме, этапы новейшей истории компартии, отношения с российскими политиками, избирательных кампании — это было бы не только интересно, но и возможно полезно единомышленникам — они о чем-то задумались бы, сделали какие-то выводы. Тогда, глядишь, и не проигрывала бы КПРФ выборы и не уступала бы позиции партии №2.

-2 Чиновники от культуры

Сотрудники государственных и муниципальных органов власти продолжают неприятно удивлять своим невниманием к представителям культуры и общественности. На этой неделе, считай, никто из них не пришел проститься с ушедшим в мир иной выдающимся псковским краеведом Михаилом Медниковым. Это уже становится системой — не провожают в последний путь даже тех, кто отдал свою жизнь служению людям и родному краю.

Складывается ощущение, что чиновники живут в каком-то своем мире отчетов о проведении мероприятий. Глава комитета по культуре Жанна Малышева так та вообще как спряталась, так и продолжает игнорировать общественно значимые темы.

Между тем в реальном мире продолжает развиваться ситуация вокруг разрушающейся Гремячей башни (уникального памятника истории) и предполагаемого строительства АЗС рядом с Мирожским монастырем, Спасо-Преображенский собор которого внесен в список ЮНЕСКО. Как и прежде представители комитета по охране объектов культурного наследия не спешат идти на диалог с неравнодушными гражданами. Несмотря на предварительные договоренности, в ведомстве оказались не готовы ко встрече с общественниками. Ни руководитель комитета Наталья Тихомирова, ни кто-либо из представителей этого ведомства не нашли возможности прийти на обсуждение одного из острейших на сегодня вопросов - противоаварийных работ на Гремячей башне. Справедливости ради отмечу, что в дальнейшем от главы комитета все-таки прозвучал комментарий, из которого можно понять: о проблеме чиновники помнят и продолжают готовить заявку в Москву. Ждем позицию комитета по вопросу заправки рядом с монастырем и дендропарком.

-1 Дмитрий Шахов

Региональный уполномоченный по правам человека съездил в Белоруссию в качестве международного наблюдателя на выборах. Всё понимаю: белоруссы - наши братья, союзное государство и т. п., одного понять не могу: неужели в Псковской области с правами человека всё так уже хорошо, что омбудсмену уже и заняться нечем - только и остается наблюдать за выборами в соседнем государстве? Кроме, традиционных отчетов на сессиях регионального парламента один раз в год и фотопутешествий в соцсетях, от наших уполномоченных по правам человека, детей и предпринимателей ничего не слышно и не видно. Один чиновничий туризм.

0 Петр Бычков

Полку иногородних политтехнологов на службе у Псковской власти прибыло. Как стало известно ПЛН, пост заместителя начальника управления внутренней политики администрации Псковской области занял петербуржец Петр Бычков. Как пишут, последние несколько лет он руководил петербургским «бэк-офисом» предпринимателя Евгения Пригожина, созданным для координации его африканских проектов. Российские – и петербургские в частности – политтехнологи работают в странах Африки: они проводят исследования, организуют избирательные кампании кандидатов, реализуют PR-проекты.

Добавим, что Петр Бычков - кандидат психологических наук, участвовал в около 30 избирательных кампаниях на различных позициях, имеет опыт организационной деятельности регионального масштаба, психологического сопровождения политиков, комплексной организации предвыборных кампаний. Как сложится в Пскове — неизвестно. А задача стоит колоссальная. В условиях провала политического блока региональной администрации необходимо провести избирательную кампанию 2020 года, а это напомню, выборы тысяч депутатов представительных органов местного самоуправления, двух глав районов, - Себежского и Печорского (в последнем выборы будут назначены после вынужденной отставки г-на Сопотова, лидера антирейтинга прошлой недели).

+1 Петр Алексеенко

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель партийной фракции в областном Собрании депутатов, получает свой один бал за верность партийным традициям. Коммунисты всегда говорят проекту бюджета «нет», как мне кажется, вне зависимости какие там цифры. Это у них уже как обязательная демонстрация на 7 ноября. Вот и в этот раз, Алексеенко, в отличие от некоторых коллег из рядов так называемой «системной оппозиции», четко обозначил позицию коммунистов по проекту регионального бюджета на 2020 год. КПРФ предложенный бюджет не устраивает - хоть он и больше, чем в этом году. Причина критики в том, что, по мнению товарища Алексеенко, проект финансового документа не в полной мере отражает те потребности, которые необходимы для нормального социально-экономического развития нашей области. Проблемных зон обозначено несколько - «буксующая» газификация, капремонт многоквартирных домов, здравоохранение, экология...

+2 Олег Брячак

В прошлом пламенный борец с режимом Олег Брячак в последнее время не часто радует громким заявлениями, красочными перфомансами и оппозиционными акциями. И соответственно не попадает в плюссовую часть нашего рейтинга. Однако на этой неделе, стоит отметить гражданскую позицию господина Брячака по вопросу скандальной перспективы строительства АЗС напротив Мирожского монастыря.

Напомним, что депутат городской Думы и раньше выступал категорически против этих планов и даже провел пикет-митинг. Когда появилась информация, что «Псковнефтепродукт» оспорил отрицательное заключение городской администрации в Арбитражном суде, Брячак вновь заявил, что не намерен сидеть сложа руки и будет продолжать борьбу. Удивлен циничности и жадности некоторых коммерсантов в нашем городе, которые кажутся солидными людьми. Я уже говорил о том, что в охранной зоне монастыря строительство АЗС с вывесками и запахами никак не может там быть. И вроде люди вышли на пикет против строительства, мнение выказали, и опросы проводили - все против. Так нет - им плевать на мнение, плевать на памятники. Он (руководитель ООО «Псковнефтепродукт» - ред.) идет в суд и прет, как танк, как будто у него мало мест, где можно заправки поставить. На каждом углу их заправки, а им все не угомониться», - констатировал парламентарий.

+3 Виктор Остренко

Вице-спикер областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного фронта развил на неделе бурную деятельность. Он и бабушкам с дорогой помогал и о сельском клубе мечтал. Из целого ряда инфоповодов с участием Виктора Остренко особо отмечу поездку вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым в Палкинский район. Помимо прочего, областное руководство инспектировало ход реконструкции Красинского сельского Дома культуры.

Виктор Остренко рассказал губернатору, что жители населенного пункта о собственном сельском клубе мечтали уже давно и неоднократно обращались с такими просьбами к органам власти. «Это позволит организовать досуг населения, проводить внеклассные занятия для школьников. В рамках региональных программ провести столь серьезную реконструкцию здания не предоставлялось возможным, помогло федеральное финансирование», — отметил вице-спикер регионального парламента. На реконструкцию объекта по национальному проекту «Культура» направлено около 7 млн рублей.

+4 Александр Братчиков

Глава администрации города Пскова получает высокую положительную оценку за выстраивание системной работы по контролю над дорожными подрядчиками в региональной столице. Сити-менеджер еженедельно выходит на объекты и четко артикулирует претензии по выполненным или невыполненным работам. Вообще надо признать, что господин Братчиков все больше завоевывает очки и как хозяйственник, и как публичный политик. Умеет и губернатору все верно подать, и подрядчиков на камеру «отодрать», и свою компетентность показать.

+5 Михаил Ведерников

Губернатор получил благодарность президента России с формулировкой за активное участие в общественно-политической жизни российского общества. Кому -то может показаться, что ну благодарность и благодарность, за что тут +5 ставить. Но надо понимать, что в системе властной вертикали, такое официальное поощрение значит очень многое. И тот факт, что его получил псковский губернатор имеет прямое отношение ко всем нам, так как это индикатор для федерального чиновничества, который помогает выбивать деньги и лоббировать интересы региона.

Господин Рейтингомер